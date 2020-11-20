Почему на Руси парились только по-черному

Заядлые любители попариться ценят баню за ее поистине целебные свойства. Однако даже они с некоторой опаской относятся к так называемой бане по-черному. И, как выясняется, совсем напрасно.

Баня на Руси

Изначально жители древней Руси называли парилку мыльней. Слово «баня» появилось в нашем обиходе только в XI веке. Причем, уже с тех времен баню использовали не только для мытья и стирки, но и для лечения всевозможных хворей и даже для борьбы с паразитами.

Тогда для того, чтобы сделать воду для мытья теплой, из печи вынимали нагретые камни и бросали их в соответствующую емкость. На полу и на печи расстилали солому и ветви хвойных деревьев. Благодаря расположенным на печи растениям воздух в бане наполнялся приятным и целебным ароматом, а сухая трава на полу препятствовала скольжению.

Сам сруб обычно вкапывали как можно глубже в землю. Таким образом в помещении лучше удерживалось тепло. В каждой русской бане того времени можно было найти длинные жерди. На них развешивали одежду. Пока хозяева мылись, дым, обладающий дезинфицирующим и бактерицидным действиями, уничтожал с одежды вшей и других вредных насекомых. Почему дым? А потому, что тогда наши предки парились в банях, которые топились исключительно по-черному.

Что такое баня по-черному?

Для того, чтобы понять, что такое баня по-черному и в чем ее отличия от обычной бани, следует изучить ее устройство. Во-первых, в такой парной отсутствует труба, через которую из помещения удаляется дым. Дым просто выходит из печи, проходит сквозь камни и циркулирует по полу, потолку и стенам. Именно поэтому все внутренние поверхности бани становятся черными от копоти. Отсюда и такое название.

Во-вторых, в бане по-черному, в отличие от «белой», непривычно низкие двери и окна, застекленные порой в 3 слоя. Это делается для того, чтобы в помещении дольше удерживалось тепло.

И, в-третьих, баню по-черному топят совсем иначе, чем по-белому. Сначала баню растапливают в течение 3-4 часов с закрытыми наглухо окном и дверью. Затем выносят наружу прогоревшие головешки и золу и проветривают помещение для того, чтобы удалить опасный угарный газ. После этого окно и дверь снова закрывают, выжидают еще 1,5 часа и только потом идут в парную.

Польза бани по-черному

Главное отличие бани по-черному от обычной бани в том, что тепло здесь сохраняется гораздо дольше, и основной жар концентрируется у пола, а не поднимается под потолок. За счет чего ноги постоянно прогреваются, что благотворно влияет на организм.

Кроме того, дым, который скапливается в помещении, обладает дезинфицирующими свойствами, так как содержит природный антисептик. Благодаря этому в бане по-черному практически невозможно заразиться грибковыми или любыми другими инфекциями.

К тому же дым полностью нейтрализует все неприятные запахи, а деревянные поленья при горении выделяют полезные для организма вещества. Именно поэтому изнутри баня всегда наполнена ароматами без дополнительных средств, как то эфирные масла или настои трав. Поэтому мыться в бане по-черному не только полезно, но и приятно.