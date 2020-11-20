Почему люди верят телефонным мошенникам 

В последнее время телефонные мошенники стали опаснее и агрессивнее. Люди все чаще публикуют рассказы о том, как попались на удочку и отдали все свои деньги "службе безопасности банка". Удивительно, что "на удочку" попадаются не только наивные старики, но и продвинутая молодежь. "Рамблер" рассказывает, как действуют мошенники, и почему им верят люди.

Конфиденциальная информация

Многих людей подкупает то, что мошенники знают часть информации о них, которая доступна только банку. Речь идет о ФИО, номере телефона и номере карты. В некоторых случаях у мошенников могут оказаться ваши паспортные данные. Это больше всего внушает доверия людям. В первые секунды мошенники ухватывают внимание человека.

Быстрая речь и смена событий

Чаще всего людям звонят "сотрудники банка" и говорят о том, что кто-то пытается перевести их деньги на совершенно незнакомый счет. Потом, когда выясняется, что человек этого не делал, мошенник говорит о том, что сбережения человека в опасности. Для того, чтобы спасти деньги, нужно действовать быстро. Тогда жертва начинает суетиться и уже не может анализировать ситуацию. Таким образом на человека оказывают психологическое воздействие и держат его "на крючке".

Угрозы