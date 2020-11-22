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«Если вы почувствовали металлический привкус в бассейне — выбирайтесь»: люди поделились правилами выживания 

Мира Маркина 2 часа назад
«Почувствовали этот привкус в бассейне — выбирайтесь»
Фото: depositphotos.com
2020-й год для подавляющего большинства людей выдался не простым. Настолько, что многие окрестили его предвестником апокалипсиса. Тема выживания стала до такой степени популярной, что пользователи на портале Reddit начали активно делиться своими правилами спасения в экстренной ситуации. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

"Если вы находитесь в ограниченном пространстве, например, в комнате, и почувствовали запах жареного миндаля, хотя никто его не жарит, — уносите ноги. Так пахнет цианид",

— рассказал юзер под ником @wearsjockeyshorts.
В доме не стоит игнорировать не только запах жареного миндаля, но и запах рыбы:

"Если в какой-либо комнате в доме стоит сильный запах рыбы, проверьте розетки. Проверка розеток и отключение всех приборов от сети могут спасти вашу жизнь",

— признался юзер @DoGMA_TcM.
В свою очередь, пользователь @SnarkyRetort поделился лайфхаком на случай, если вы окажетесь на холоде и согреться будет негде:

"Всегда храните обычную или походную свечу в автомобиле, если вы живете в холодном климате. Тепла от одной свечи достаточно, чтобы вы не замерзли до смерти. Некоторые походные свечи могут гореть до 36 часов".

Еще один совет от @MrTangerineMan будет также особенно актуален в зимнее время года:

"Если кто-то дрожа от холода, вдруг начинает чувствовать тепло или жар до такой степени, что хочет снять верхнюю одежду, не допускайте этого. Это значит, что у него гипотермия".

А вот лайфхак от @GurlinPanteez будет крайне полезен любителям бассейнов:

"Если вы находитесь в бассейне и у вас во рту появился металлический привкус — выбирайтесь. Где-то в воде может быть короткое замыкание".

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