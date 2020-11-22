"Если вы находитесь в ограниченном пространстве, например, в комнате, и почувствовали запах жареного миндаля, хотя никто его не жарит, — уносите ноги. Так пахнет цианид",
"Если в какой-либо комнате в доме стоит сильный запах рыбы, проверьте розетки. Проверка розеток и отключение всех приборов от сети могут спасти вашу жизнь",
"Всегда храните обычную или походную свечу в автомобиле, если вы живете в холодном климате. Тепла от одной свечи достаточно, чтобы вы не замерзли до смерти. Некоторые походные свечи могут гореть до 36 часов".
"Если кто-то дрожа от холода, вдруг начинает чувствовать тепло или жар до такой степени, что хочет снять верхнюю одежду, не допускайте этого. Это значит, что у него гипотермия".
"Если вы находитесь в бассейне и у вас во рту появился металлический привкус — выбирайтесь. Где-то в воде может быть короткое замыкание".