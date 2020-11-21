Что такое номофобия и сколько россиян страдают от нее

С развитием Интернета люди по всему миру стали все чаще страдать от разного рода зависимостей. Одна из них — номофобия (от «no mobile-phone phobia»). Именно так именуют боязнь остаться без мобильного телефона или вдалеке от него.

Подробнее о том, сколько россиян страдают от номофобии, — в материале "Рамблера".

Не так давно компания HONOR провела исследование и выяснила, что две трети жителей России не представляют жизнь без смартфона, больше половины берут телефон даже в ванную, а кому-то разряженный смартфон доставляет больше стресса, чем ипотека и развод.

42% респондентов подчеркнули, что остаться без связи для них все равно, что промокнуть под дождем. Для 26% отсутствие телефона также невыносимо, как отсутствие света, а 23% сравнили эту ситуацию с опозданием на работу.

К разряду батареи телефона спокойно относятся только 12% россиян. Еще 15% оценивают тревогу на этой почве, как крайне высокую, сопоставимую с ухудшением здоровья родственника. Когда смартфон полностью разряжен, 17% опрошенных начинают паниковать и теряют сосредоточенность.

В опросе приняли участие 1000 жителей городов-миллионников от 18 до 44 лет.