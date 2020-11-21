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Что такое номофобия и сколько россиян страдают от этой зависимости 

Мира Маркина 1 час назад
Что такое номофобия и сколько россиян страдают от нее
Фото: depositphotos.com
С развитием Интернета люди по всему миру стали все чаще страдать от разного рода зависимостей. Одна из них — номофобия (от «no mobile-phone phobia»). Именно так именуют боязнь остаться без мобильного телефона или вдалеке от него.
Подробнее о том, сколько россиян страдают от номофобии, — в материале "Рамблера".
Не так давно компания HONOR провела исследование и выяснила, что две трети жителей России не представляют жизнь без смартфона, больше половины берут телефон даже в ванную, а кому-то разряженный смартфон доставляет больше стресса, чем ипотека и развод.
42% респондентов подчеркнули, что остаться без связи для них все равно, что промокнуть под дождем. Для 26% отсутствие телефона также невыносимо, как отсутствие света, а 23% сравнили эту ситуацию с опозданием на работу.
К разряду батареи телефона спокойно относятся только 12% россиян. Еще 15% оценивают тревогу на этой почве, как крайне высокую, сопоставимую с ухудшением здоровья родственника. Когда смартфон полностью разряжен, 17% опрошенных начинают паниковать и теряют сосредоточенность.
В опросе приняли участие 1000 жителей городов-миллионников от 18 до 44 лет.
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