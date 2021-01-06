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Что нельзя делать в ночь перед Рождеством 

Елизавета Назарова 1 час назад
Что нельзя делать в ночь перед Рождеством
Фото: depositphotos.com
Перед Рождеством православные верующие празднуют сочельник. В ночь перед разиком было принято гадать, колядовать и проводить различные ритуалы для привлечения удачи, богатства и любви в новом году. Однако существуют и особые правила, которые запрещают определенные действия в праздники. "Рамблер" рассказывает, что нельзя делать в ночь перед Рождеством.

Уборка и готовка

По традиции, во все православные праздники нельзя трудиться, убирать дом, а готовку праздничного стола нужно продумать заранее. Считается, что, нарушив этот запрет, хозяйка обрекает всех жильцов дома на несчастья, ссоры и разногласия. Ночью не разрешается убирать из-за того, что после захода солнца считается, что выходят из других миров злые духи. Стоит отложить острые предметы и нельзя заниматься шитьем и вязанием.

Ссоры

Стоит сводить на нет все ссоры с семьей и близкими. Считается, что, если в праздник нести в дом негатив, то весь следующий год пройдет в несчастьях и лишениях. Не рекомендуется проводить этот праздник отдельно от семьи, чтобы не разорвать духовную связь с родными.

Гадания

Согласно одним источникам, сочельник является лучшим временем для гаданий, но некоторые священнослужители высказываются против этих обрядов и утверждают, что это осталось от язычников. Каждый человек сам решает, к какому совету прислушиваться, так как единого мнения относительно гадания нет.
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