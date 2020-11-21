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Что сделать в ноябре, чтоб не разориться перед Новым годом 

Мира Маркина 1 час назад
Что сделать в ноябре, чтоб не разориться в Новый год
Фото: depositphotos.com
Декабрь неслучайно считается месяцем, предвещающим крупные траты: покупка подарков родным и друзьям, продуктов и наряда на празднество — все это требует круглой суммы. Но как не остаться с пустым кошельком в преддверии Нового года, особенно когда экономическая ситуация крайне нестабильна. Разбирался "Рамблер".

Рассчитайте бюджет

Возьмите листок, ручку и подробно распишите, сколько денег и на что именно вы готовы потратить в ближайший месяц. Постарайтесь учесть все: от праздничных атрибутов до шампанского на стол. Позже, отправляясь за покупками, возьмите этот список с собой и не отступайте от него. Это поможет вам не покупать лишнего.

Составьте новогоднее меню и список продуктов

Неважно, приглашаете ли вы на Новый год толпу друзей или отмечаете праздник в узком семейном кругу. Так или иначе будет полезно заранее понять, какие угощения вы хотите приготовить в новогоднюю ночь. В декабре вам лишь останется отправиться со списком продуктов в магазин. А ту еду, которая долго хранится, можно и вовсе купить в ноябре, чтобы облегчить хлопоты в будущем.

Купите подарки близким

Очень часто мы откладываем покупку подарков в долгий ящик, из-за чего впоследствии в конце декабря толкаемся в торговых центрах в поисках чего-то "особенного". Лучшее решение — озаботиться покупкой подарков за месяц до Нового года. Во-первых, вам удастся избежать длинных душных очередей, а во-вторых, вы наверняка сохраните нервные клетки.
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