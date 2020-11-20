Что не рассказывают детям про Деда Мороза 

Сложно представить настоящий Новый год без Деда Мороза. Откуда же взялся этот персонаж и что на самом деле являлось его главной задаче, расскажет «Рамблер».

В преданиях древней Руси существовал повелитель зимних холодов Мороз, Морозко. Считалось, что Мороз бродит по лесам и стучит своим могучим посохом, отчего в этих местах начинаются трескучие морозы, поносится по улицам, отчего на окнах появляются незамысловатые снежно-морозные рисунки. Наши предки представляли себе Мороза стариком с длинной седой бородой.

Однако, новогодние подарки отнюдь не являлись главной задачей Мороза. Считалось, что всю зиму, с ноября по март у Деда очень много дел, он несет свой дозор по лесам и полям, помогает растениям и животным приспособиться к суровой студеной зиме. Особенно много его прообразов мы можем встретить в русских народных сказках: это и Морозко, и Мороз Иванович, и Дед Студенец. Однако эти персонажи были не связаны с празднованием Нового Года. Основная их забота — помогать природе и людям.

А вот сегодняшний Дедушка Мороз, к которому мы все так привыкли, имеет другой прообраз. Им считают человека по имени Николай, который жил в III веке нашей эры на берегу Средиземного моря. По преданию, Николай был выходцем из достаточно богатой семьи и с радостью помогал все бедным и нуждающимся, а также проявлял особую заботу о детишках. После смерти Николая канонизировали и причислили к лику святых.

Существует предание, по которому Николай совершенно случайно подслушал жалобы одного бедного крестьянина, которому приходилось так туго, что он собирался отдавать своих дочерей. Бедный человек очень сильно сокрушался, но не видел никакого выхода, так как страдал от крайней нищеты. Николай пробрался в дом крестьянина и засунул в дымоход большой мешок с монетами. В печи в это время сушились чулочки и башмачки дочерей бедного крестьянина. Можете себе представить неописуемую радость девочек, когда они на следующее утро обнаружили в печи свои чулки и башмачки, доверху набитые золотыми монетами. С тех пор во многих европейских странах сложился обычай прятать в чулки маленькие сюрпризы «от Святого Николая» для своих детишек.

Известно, что практически в каждой стране Мороза называют по-своему. У американцев и англичан — это Санта-Клаус, который приходит на Рождество, во Франции — Пэр Ноэль. В Финляндии — Йоллупуке.