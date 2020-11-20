В российской реке поймали пугающую заморскую рыбу

В российской республике Адыгея вороны поймали в реке Белая пугающую рыбу. На необычное создание обратило внимание издание «Комсомольская правда-Кубань».

«Птицы скакали вокруг, но подойти боялись», — сообщила девушка, снявшая рыбу на камеру телефона. На снимке изображено склизкое серо-черное существо, покрытое пупырышками. Плавники напомнили нашедшей его россиянке клешни.

Журналисты издания обратились к биологу Вениамину Голубитченко. Он идентифицировал находку как сома-прилипалу или антиструса. Так как этот вид в природе водится лишь в Южной Америке, ученый предположил, что некий аквариумист выбросил заморскую рыбу в реку.

«Для этого вида рыб у нас слишком холодно. Наверное, кто-то выпустил в реку аквариумную рыбу. Однозначно попала она туда с помощью человека»,

— подытожил Голубитченко. Он отметил, что в естественной среде обитания сомы-прилипалы выглядят гораздо лучше, но найденная особь уже начала разлагаться, чем и объясняется ее зловещий вид.