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В российской реке вороны поймали пугающую заморскую рыбу 

Lenta.ru 48 минут назад
В российской реке поймали пугающую заморскую рыбу
Фото: Lenta.ru
В российской республике Адыгея вороны поймали в реке Белая пугающую рыбу. На необычное создание обратило внимание издание «Комсомольская правда-Кубань».
«Птицы скакали вокруг, но подойти боялись», — сообщила девушка, снявшая рыбу на камеру телефона. На снимке изображено склизкое серо-черное существо, покрытое пупырышками. Плавники напомнили нашедшей его россиянке клешни.
Журналисты издания обратились к биологу Вениамину Голубитченко. Он идентифицировал находку как сома-прилипалу или антиструса. Так как этот вид в природе водится лишь в Южной Америке, ученый предположил, что некий аквариумист выбросил заморскую рыбу в реку.

«Для этого вида рыб у нас слишком холодно. Наверное, кто-то выпустил в реку аквариумную рыбу. Однозначно попала она туда с помощью человека»,

— подытожил Голубитченко. Он отметил, что в естественной среде обитания сомы-прилипалы выглядят гораздо лучше, но найденная особь уже начала разлагаться, чем и объясняется ее зловещий вид.
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