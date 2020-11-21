Что плохого сделал Черненко для СССР

13 февраля 1984 года генеральным секретарем ЦК КПСС стал Константин Черненко . Его правление продлилось меньше 13 месяцев, с его смертью закончилась целая эпоха, страна «уйшла в перестройку» и прекратила существовать.

Вечный протеже

Черненко не мог похвастаться военными достижениями и горением на заре революции. Его карьера, по большему счету, всегда основывалась на протекции. Старшая сестра Черненко, Валентина, работала заведующей орготдела Красноярского Горкома КПСС и состояла в близких отношениях с первым секретарем Красноярского крайкома Олегом Аристовым. Именно Аристов сначала отправил Костю учиться в Высшую партийную школу, потом трудоустраивал в различных партийных организациях края, продвигая по служебной лестнице. В Молдавии Черненко работал под руководством Брежнева и сдружился с ним на всю жизнь. Дальше Костю (так называл его Брежнев) вел по карьерной лестнице сам Леонид Ильич.

Оратор и агитатор

Черненко был гениальным оратором и мастером агитации. Свой талант он не зарывал в землю, напротив — охотно делился им. Ещё во время партийной работы в Пензе он за три года подготовил 26 тысяч партийных агитаторов. За 7 лет, что Черненко возглавлял отдел пропаганды в Кишиневе, было переведено на молдавский, издано и распространено свыше 300 тысяч экземпляров книг ленинских работ — по одной на каждые пять граждан, проживавших на территории республики.

При жизни Брежнева Черненко возглавлял орготдел ЦК КПСС. Заняв должность, он с рвением принялся за дело и быстро наладил четкую работу. Гениальный бюрократ, Черненко сделал ставку на бумажную отчетность: записки, справки, отчеты, доклады. Партийный аппарат отгородился от масс непроницаемой бумажной массой — с людьми просто перестали иметь дело. Любое дело Черненко мог разложить по полочкам, отшлифовать, запустить в бесперебойную работу.

Изобретатель

Константин Черненко получил Государственную премию за… организацию пневмопочты. Невероятно разросшийся поток документации из Кремля (Политбюро) на Старую площадь (ЦК) курьерами доставлялся медленно. Черненко предложил и активно поучаствовал в организации пневмосообщения, что значительно сократило расходы на логистику и ускорило процессы.

Фанат

Черненко принято считать эдаким «сухарем» без увлечений и азарта, но страсть в жизни Константина Устиновича была. И страстью этой был футбол. В 1976 году «Спартак» , за который болел Черненко, вылетел из высшей лиги. Высокопоставленный болельщик решил вмешаться в дела команды и спасти «Спартак». Из «Динамо» он привел Константина Бескова , позвал братьев Старостиных, пообещал любую поддержку и сдержал слово: выстроил базу в Тарасовке, решил жилищные проблемы игроков и в довершение сделал «шефом» спартаковцев «Аэрофлот» . Таким образом с финансированием, хорошими игроками и перелетами вопрос был решен. Уже через три года «Спартак» стал чемпионом!

Притеснитель

Черненко на своем посту «отметился» борьбой с рок-музыкантами. Все музыкальные коллективы, которые, по мнению генсека, не соответствовали эстетическим и политическим нормам, подвергались гонениям. Полулегально организованные выступления в домах культуры, кинотеатрах, на квартирах приравняли к незаконной предпринимательской деятельности с последующим реальным сроком. Так, например, в тюрьме оказалась Жанна Агузарова

Второй номер

После смерти Брежнева вопрос о преемнике оставался нерешенным. Хотя Черненко ещё с конца 70-х был самой вероятной кандидатурой на пост генсека, после смерти Леонида Ильича на совещании перед пленумом, когда председательское место в ЦК хотел занять Черненко, его остановил маршал Устинов, сказав: «Подожди, Костя, надо обсудить». Кандидатуру Андропова утвердили без обсуждений. В виде утешительного приза, как только Андропов стал генсеком Черненко дали Ленинскую премию.

После смерти Андропова, Черненко все-таки стал генеральным секретарем на 13 месяцев без трех дней — 10 марта следующего года он умер. Большее время своего пребывания на посту он провел в больнице — в начале августа он отравился копченой рыбой, попал в больницу и больше уже из нее не вышел. Заседания Политбюро проводили в палате ЦКБ.