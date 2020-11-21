Как генерал Власов воевал до предательства

В середине лета 1942 года генерал Красной армии Андрей Власов сдался в плен солдатам вермахта. По его уверениям, переход к гитлеровцам был совершен им сознательно. Военачальник утверждал, что хотел бороться за русский народ против сталинизма и большевизма.

Недоверующий

Андрей Власов родился в семье хлебопашца-середняка Андрея Владимировича Власова. Отец будущего генерала пользовался в селе большим уважением и был назначен церковным старостой. Андрей рос смышленым ребёнком. Его брат, Иван, погиб на фронтах Первой мировой и на своего младшего сына, Андрея, отец возлагал большие надежды. Андрей Власов пошёл учиться в духовную семинарию, но революция внесла коррективы, бывший семинарист сначала стал студентом селькохозяйственной нижегородской академии, а затем ушёл в Красную армию. Вся его дальнейшая жизнь была связана с "армейской наукой". Высшего образования Власов так и не получил. В кармане своего кителя генерал всегда хранил иконку, подарок матери, но православным мог считаться только номинально: образ его жизни был далёк от праведности. По воспоминаниям людей, знавших его близко, Андрей Власов молитв не читал, не причащался и не исповедовался.

Мистификатор

Показав себя на фронтах гражданской войны, Андрей Власов стремительно поднимался по армейской карьерной лестнице. Однако занимал он в основном штабные, формальные должности и был далёк от прикладной военной науки. В 1929 году Власов окончил Высшие армейские командные курсы «Выстрел». В 1930 году вступил в ВКП (б). В 1935 году стал слушателем Военной академии имени М. В. Фрунзе. Сведения о судьбе Власова в конце 1930-х у историков разнятся. По одной версии, Власов был членом трибунала Ленинградского и Киевского военных округов и принимал непосредственное участие в сталинской "чистке" высшего командного состава. В одном историки сходятся: осенью 1938 года Власов был направлен в Китай для работы в составе группы военных советников при Чан Кай-Ши. В этот период Власов проявил себя как умелый мистификатор. По его уверениям, китайская сторона с большим пиететом отнеслась к нему, Власов даже утверждал, что перед отъездом Чан Кай-Ши лично наградил Власова орденом Золотого Дракона, а жена Чан Кай-Ши подарила ему часы. По прибытии в Советский Союз и то и другое, как рассказывал Власов, было у него отнято. Однако версия Власова расходится с реальным положением вещей. В таможенных декларациях того времени нет ни слова ни об ордене, ни о часах. Более того, такого ордена не существовало в природе. Власов сам старательно придумывал себе историю. На деле же, во время пребывания в Китае, атташе-мистификатор не раз был замечен в алкогольных загулах и уличён в связях с малолетними девочками.

Киевский котел

Войну Андрей Власов встретил под Львовом, где он командовал 4-ым механизированным корпусом, после был назначен командующим 37-ой армией, защищавшей Киев. Власов узнал о приказе Сталина оставить Киев и его части попали в окружение. Ситуация была очень напряжённой. В те дни погибло более полумиллиона солдат, однако Власову удалось пройти через окружение. Проходил через окружение Власов не один, а со своей любовницей. Они переоделись в простую крестьянскую одежду и сумели пересечь линию фронта. Свою армию генерал оставил.

"Спаситель Москвы". Пропаганда

После выхода из окружения под Киевом, Власов оказался в госпитале. Тем временем, под угрозой оказалась Москва. Тут мы снова сталкиваемся мифологией. Из Власова старательно делали героя. Возник миф о том, что обладая всего 15 танками, власовские части остановили танковую армию Вальтера Моделя в пригороде Москвы Солнечегорске, и отбросили немцев на 100 километров, освободив при этом три города. В газетах того времени генерал Власова называли не иначе как "спасителем Москвы" и ставили в один ряд с Георгием Жуковым . По заданию Главного политуправления о Власове пишется книга под названием «Сталинский полководец». По факту, Власов всё это время пробыл в госпитале, куда ему приносили приказы на подпись. На полях сражения генерала никто не видел, но из него сделали фигуру пропаганды. Пока другие военачальники были на фронте, Власов давал интервью о своём героизме и преданности Родине. Генерала Власова активно продвигал Хрущев, чем, собственно, и объясняется его стремительная военная карьера. 20 апреля 1942 года А. А. Власов был назначен командующим 2-й ударной армии, оставаясь по совместительству заместителем командующего Волховского фронта.

Плен

Пленение Андрея Власова окутано не меньшими тайнами, чем вся его жизнь. По одной версии, выходя из окружения, Андрей Власов отказался от предоставленного ему самолёта, по другой — не было никакого самолёта. По одной версии, Власов сам сдался фашистам, по другой — его взяли в плен и даже избивали. Для гитлеровцев он стал ценным трофеем. Сохранились фотографии Власова при взятии в плен: на них генерал подавлен и растерян. Власов был взят в плен солдатами вермахта и отправлен в лагерь для военнопленных.

Агитация

Андрей Власов присягнул Гитлеру через год после событий в Мясном бору. В марте и апреле 1943 года Власов совершает две поездки по Смоленской и Псковской областям, и выступает с критикой большевизма перед большими аудиториями, убеждается, что освободительное движение находит отклик в народе. Во время своих речей Власов допускает и критику немецкой политики. За подобную агитработу гитлеровцы отправляют генерала под домашний арест.

Пражское восстание и казнь

Власов, несомненно, понимал, что гитлеровская Германия обречена. Последней попыткой реабилитироваться для него могло стать участие РОА в поддержке пражского восстания, однако Власов решительно отказался принимать в нём участие, их дороги с РОА разошлись. По некоторым данным, Власов отказался также от американского и испанского политического убежища, что хоть как-то обеляет его перед историей. Власов был захвачен советскими солдатами, доставлен в штаб маршала Конева и самолётом отправлен в Москву. 1 августа 1946 года генерал Власов был повешен.