Как Красная Армия ликвидировала басмачей 

Басмачество — военно-политическое и религиозное антисоветское движение в Средней Азии в период Гражданской войны. Своего апогея оно достигло в 1918-1919 годах, когда под знамена басмачества встали десятки тысяч местных жителей. Тем не менее к середине 1920-х годов движение практически полностью сошло на нет. В чем же причина?

Лихие налетчики

Слово «басмач» происходит от узбекского «басма» — вооруженный налет. В идеологической основе басмачества лежал пантюркизм и панисламизм.

Временем начала движения обычно принято считать февраль 1918 года, когда Красная Армия окончательно разгромила самопровозглашенную Туркестанскую автономию, охватывавшую земли нынешних Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Особую активность налетчики развернули в Ферганской долине и прилегающих к ней районах, в Самаркандской и Сардарьинской областях, в Хиве, Восточной Бухаре и Красноводском районе. Отряды басмачей делились на мелкие (до сотни человек) и крупные. Численность последних могла достигать нескольких тысяч человек и более.

Их тактика была типична для партизанской войны в горных и пустынных районах: басмачи старались избегать столкновений с многочисленными и хорошо вооруженными отрядами противника. Упор делался на организацию засад и лихие рейды кавалерии. Как правило, пункты базирования они организовывали в труднодоступных местах. Разведывательной информацией их обеспечивали местные жители.

По законам военного времени

Басмачи были очень серьезным и коварным противником. Их методы ведения войны отличались от боевой тактики белогвардейцев, с которыми большевики успешно воевали на фронтах Гражданской войны. Одним из самых известных курбаши (командиров) был Иргаш. Весной 1918 года он сколотил отряд в 500 человек, однако потерпел ряд поражений.

Но уже в следующем году он смог создать группировку численностью в 15 тысяч человек. Помимо прочего, его бойцы участвовали в антибольшевистском восстании в Ташкенте в 1919 году.

Помимо Иргаша в районе Ферганы действовали не менее 40 отрядов басмачей. Одним из них численностью около 700 человек командовал Мадамин-бек. В ноябре 1918 года он совершил крупный рейд против расположенных в районе Ферганы русских селений.

В Москве, понимая, что успех советской власти в Средней Азии напрямую зависит от борьбы с басмачами, решают направить в регион дополнительный контингент Красной Армии. В феврале-марте 1920 года красноармейцы переходят в наступление на отряды курбашей.

В течение зимы были разгромлены и сдались группировки Акбара-али, Махкам-ходжи, Парпи и других командиров, общей численностью более пяти тысяч человек. Понесли тяжелые потери и отряды Иргаши. Часть из них ушла в Китай и Афганистан.

К 1923 году были полностью очищены от банд Андижанский, Кокандский и другие районы Ферганы. Многие главари басмачей попали в плен и были отданы под военно-революционный трибунал, который вынес им смертный приговор.

За первые 10 месяцев 1922 года в одной только Ферганской долине Красная Армия уничтожила около 120 отрядов басмачей общей численностью более четырех тысяч человек. Были убиты 320 командиров, а в плен сдались 175.

На территории Таджикистана в силу сложности горной местности вооруженная борьба с басмачами продолжалась до июня 1925 года. К весне в горах осталось около 400 разбойников. В течение следующих нескольких месяцев красноармейцы установили контроль над Душанбинским, Файзабадским и другими районами.

Путем переговоров

Были среди басмачей те, кто добровольно соглашался прекратить борьбу. Так, Мадамин-бек, отряд которого был разбит в феврале 1920 года, договорился о включении уцелевших 1200 человек в состав Красной Армии. По этому случаю командующий Туркестанским фронтом Михаил Фрунзе организовал в Фергане военный парад.

Перешедших на сторону советской власти стали называть «красными басмачами». Вместе с тем ряд историков утверждают, что их подчинение командованию Красной Армии было лишь формальным. Дело в том, что когда доходило до столкновений с соплеменниками, перебежчики сражаться не желали.

Конец

В большинстве своем басмачество было ликвидировано к концу 1926 года. Вновь поднимать голову движение стало после начала насильственной коллективизации в конце 1920-х годов.

Как отмечают историки, лидерам басмачей, многие из которых укрывались в Афганистане, определенную поддержку оказывала Великобритания. Лондону было выгодно ослабление советской власти в Средней Азии.

Однако поддержка англичан и народное недовольство не помогли басмачам. К 1933 году они были вновь разбиты и окончательно вытеснены из региона. Последние отряды отказались от вооруженного противостояния с советской властью в 1942 году, когда СССР и Великобритания договорились о прекращении трансграничной холодной войны.