Чем занимался Хрущев пока не стал революционером 

Никита Сергеевич Хрущев был одним из самых запомнившихся руководителем страны Советов. С его именем чаще всего ассоциируются два предмета — кукурузный початок и ботинок.

Первое Никита Сергеевич считал «царицей полей» и главным аграрным лидером страны. Вторым же он то ли грозил вероятному противнику, то ли делал вид, что выколачивает несуществующий камушек из подошвы, на заседании 15-й ассамблеи ООН . Но мало что известно о дореволюционной жизни Хрущева.

Молодость Хрущева

Родился четвертый глава СССР 15 апреля 1984 года в довольно бедной семье в нынешней Курской области. Зимой учился в школе, летом работал пастухом. В 14 лет, когда семья Хрущева переехала в Украину, стал учеником слесаря на Машиностроительном и чугунолитейном заводе, после работал на шахте.

Жили Хрущевы в украинской Юзовке (сейчас — Донецк) довольно бедно. В бараках на 50-70 человек не было даже банальной мебели. Грязная одежда сушилась в них же на развешанных по периметру веревках, а некоторые рабочие, по воспоминаниям самого Никиты Сергеевича, справляли малую нужду прямо с верхних полок на пол.

В юности Никита имел большое желание пойти учиться и получить хорошее образование. Но против учебы был дед будущего генсека. На идею об учебе отец Хрущева отреагировал прямо: «Все равно ты в своей жизни больше 30 рублей не заработаешь, так и нечего тебе учиться». Хрущев, бросив по велению отца школу, пошел работать в поле. Позже пытался устроиться помощником сапожника, но это дело ему не пришлось по нраву. Тогда отец отправил Никиту работать в местную лавку продавцом.

«Отец говорил, что сапожник никогда без хлеба не останется: сапоги всем нужны, так что у меня всегда будет крыша над головой и деньги в кармане. Я отказался наотрез, даже пригрозил отцу что, если он заставит меня работать в лавке, то я сбегу из дома», — вспоминает свое детство Хрущева в мемуарах.

Мечта будущего генсека

Ко времени революции Хрущеву было 23 года. К этому моменту он уже успел поработать трубочистом, пастухом, помощником слесаря, а после дослужился и до слесаря, что позволило ему жить довольно неплохо и в относительном достатке.

Профессия слесаря способствовала и исполнению мечты юности Никиты Сергеевича — иметь собственный мотоцикл. Однажды, в одном из немецких журналов Никита увидел фотографию мотоцикла. Поставили перед собой цель собрать точно такой же, слесарь Хрущев приступил к осуществлению своей мечты.

Из обрезков труб была сварена велосипедная рама, на которую был установлен мотор собственной конструкции. Собранный руками Хрущева мотоцикл проработал не один десяток лет.

Революция и становление сильно политика

Зарабатывающий целых 30 рублей в месяц Хрущев считался завидным женихом. Женой будущего правителя страны стала его коллега Ефросинья Петрова, которой Хрущев сделал предложение уже через несколько месяцев поле знакомства. В 1915 году у них родилась дочь Юлия, а в 1917-м, через три дня после Октябрьской революции — сын Леонид.

От службы в армии в Первую мировую войну Хрущев был освобожден как квалифицированный рабочий. В Гражданской воевать ему долго не пришлось, вскоре после революции он был занят в партийной жизни страны.

Будучи человеком довольно умным и обаятельным (располнел Никита Сергеевич существенно позже после тяжелой болезни) Хрущев начал довольно успешно строить партийную карьеру, что в 1955 году привело его на пост главы Советского Союза.