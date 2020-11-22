Главная трагедия Русско-японской войны

Утром 31 марта 1904 года броненосец «Петропавловск» отплыл из Порт-Артура вместе с пятью другими кораблями для уничтожения японцев. Заставив флот противника отступить, броненосец после маневра предпринял новую атаку, но по пути наткнулся на мину. В результате взрыва флагманский боевой корабль пошел на дно. Погибли командующий Тихоокеанской эскадрой адмирал Степан Макаров , знаменитый художник Василий Верещагин и, по оценкам историков, до 670 матросов и офицеров.

Гибель броненосца

Идея установки минного заграждения на выходе из гавани Порт-Артура принадлежала будущему маршалу флота Японской империи Того Хэйхатиро. Во время русско-японской войны он командовал Объединенным флотом Страны восходящего солнца.

Непосредственно гибели «Петропавловска» предшествовали другие трагические события. Один из отрядов японских миноносцев, сопровождавший минный заградитель «Корю Мару» столкнулся с миноносцем «Страшный». В результате завязавшегося боя русский корабль был потоплен торпедой.

Это событие заставило вице-адмирала Макарова вывести в море броненосцы «Полтава» и «Петропавловск» вместе с четырьмя крейсерами. Главной ошибкой командующего оказалась поспешность — акватория не была очищена от мин. «Петропавловск» настиг японские крейсеры и открыл по ним огонь, но когда к противнику подоспело подкрепление, русский броненосец отступил. Около Порт-Артура к «Петропавловску» присоединились еще два броненосца, и Макаров вновь повел их в бой.

«Петропавловск» наткнулся на мину в 9.43. Взрыв прогремел в носовой части судна, где находился артиллерийский погреб. Сдетонировали боеприпасы, вслед за этим на борт рухнули фок-мачта, одна из орудийных башен, кожухи, трубы. Уже через минуту нос корабля ушел под воду. Еще один взрыв, раздавшийся в котельной, буквально разорвал «Петропавловск» на две части, которые быстро затонули.

Части людей удалось спастись — их подобрали шлюпки с других русских кораблей. Среди восьмидесяти выживших был и великий князь Кирилл Владимирович, который после революции в эмиграции провозгласил себя императором всероссийским.

Защитник Порт-Артура

Погибший на борту «Петропавловска» адмирал Степан Макаров оставил по себе память доблестного защитника Порт-Артура, хотя обороной города он фактически руководил 24 дня — с 7 по 31 марта 1904 года.

Назначение в осажденный город было для него фактически первым опытом командования флотом. Однако Макаров имел огромный морской практический опыт, он был капитаном многих кораблей. А в 1894-95 годах командовал русской эскадрой, совершавшей переход из Средиземноморья в Тихий океан.

В качестве командующего Тихоокеанской эскадрой Макаров успел провести несколько важных мероприятий. По его инициативе все орудия фортов были соединены со штабом проводной связью. Были отлажены периодические выходы в море для экипажей кораблей. За месяц эскадра 6 раз проводила боевые операции против японцев в Желтом море.

По мнению историков, Макарова подвела склонность к неоправданному риску. Он лично командовал военными кораблями в ходе боев, пытаясь совмещать это со штабной работой. Личная храбрость адмирала вызывала восхищение у рядовых матросов и поднимала их боевой дух. Однако допущенные Макаровым из-за физического и морального перенапряжения стратегические ошибки не только привели его самого к гибели, но и способствовали поражению в Русско-Японской войне.

Конец художника

В письме к сыну, отправленному незадолго до гибели, адмирал Макаров жаловался на то, что смутно предчувствует, что русским «кто-то мешает». Разобраться в мистических переживаниях ему помогал знаменитый художник Василий Верещагин.

В Порт-Артуре баталист оказался по собственной воле. Последнее свое путешествие за год до гибели он предпринял именно по Японии. Художник попал туда в августе 1903 года, успел сделать 20 этюдов. Но в связи с ухудшением русско-японских отношений в ноябре 1903 года Верещагин был вынужден отплыть из Страны восходящего солнца на последнем гражданском судне. После недолгого пребывания в европейской части России Верещагин отправился на Дальний Восток, как только узнал о начале войны, получив на это разрешение военных властей.

Стоит отметить, что Верещагин был пессимистически настроен относительно перспектив русских на Тихом океане. Побывав в Японии, он был уверен, что японцы разобьют армию России. Предчувствия не обманули живописца.

Во многом роковую роль в исходе войны сыграла гибель «Петропавловска» и смерть адмирала Макарова. Новым командованием оборона Порт-Артура не была поставлена на должную высоту, а русский флот в Тихом океане потерпел ряд тяжелейших поражений.