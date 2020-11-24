Кот-манипулятор стал звездой в Сети

Рыжий кот по кличке Мастер По По, ставший реальным воплощением кота из мультфильма «Шрек», очаровал пользователей в Сети, пишет Metro.

Хозяйка восьмимесячного пушистого питомца Дебора Де Асис из Нидерландов никогда не могла устоять перед милой мордашкой Мастера По По. Все дело в том, что выпрашивая что-то вкусное, кот смотрит большими и милыми глазами. Мастер По По практически точно умеет копировать мимику Кота в сапогах из «Шрека». Он научился не только смотреть умилительными глазками, но и складывать «просящие» лапки.

«Он делает такие милые глазки, чтобы попытаться получить то, что хочет, к примеру, угощение»,

— уточнила хозяйка.

Каждый раз, когда ловит невинный взгляд Мастера По По, Дебора понимает, что питомец хочет угощений. Видео о том, как меняется мимика усатого, она опубликовала в социальных сетях. Пользователи мгновенно влюбились в животное.

«Все думают, что он самый очаровательный кот, — призналась хозяйка. — Я была так удивлена, когда он впервые начал смотреть на меня такими большими глазами». Как считает Дебора, хитрый пушистик научился манипулировать людьми, но чаще всего он просто сам берет те вещи, которые ему нужны, зная, что ему все сойдет с лап. «Он определенно настоящий Кот в сапогах — ему просто нужна шляпа»,

— добавила она.