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Женщина нашла в болоте акулу и приняла ее за выдру 

Lenta.ru 2 часа назад
Жительница американского города Истхэм, штат Массачусетс, обнаружила в болоте голубую акулу, которая заблудилась на пути в Южную Америку. Об этом сообщает издание Sports Grind Entertainment.
В пятницу, 20 ноября, Ребби Роу (Rebbi Rowe) увидела в болоте живое существо и подумала, что это выдра. Она сняла животное на видео.

«Я подумала, что это канадская речная выдра. Я наблюдала за ней около минуты, и она начала плавать вокруг. Я подумала: "Ладно, это не выдра. У нее есть плавники"», — сказала американка.

Оказалось, что в водоеме находилась голубая акула. «Я знаю достаточно об акулах, и обычно они не плавают в болотах», — подчеркнула Роу.
Старший ученый в области рыболовства из отдела морского рыболовства Масачусетса Грег Скомаль (Greg Skomal) считает, что, вероятнее всего, хищная рыба заблудилась, когда направлялась на зимовку.

«Сейчас у многих видов период миграции. Мыс Код имеет форму крюка, и это иногда сбивает с толку направляющихся на юг животных»,

— пояснил Скомаль. Голубые акулы вырастают до трех метров и весят почти 181 килограмм и обычно на зиму мигрируют в Южную Америку.
Проанализировав снятое Роу видео, он заключил, что акула в хорошем состоянии и может самостоятельно выбраться из болота.
Ранее сообщалось, что двое американцев в городе Морро-Бэй, штат Калифорния, сделали уникальные фотографии морской выдры, которая появилась на поверхности воды с крупной акулой в лапах. «Насколько известно мне и моим коллегам, это первый задокументированный случай, когда морская выдра поймала калифорнийскую бычью акулу», — прокомментировал кадры морской биолог Майкл Д. Харрис.
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Истории , Видео , Майкл Харрис
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