Женщина нашла в болоте акулу и приняла ее за выдру 

Жительница американского города Истхэм, штат Массачусетс, обнаружила в болоте голубую акулу, которая заблудилась на пути в Южную Америку. Об этом сообщает издание Sports Grind Entertainment.

В пятницу, 20 ноября, Ребби Роу (Rebbi Rowe) увидела в болоте живое существо и подумала, что это выдра. Она сняла животное на видео.

«Я подумала, что это канадская речная выдра. Я наблюдала за ней около минуты, и она начала плавать вокруг. Я подумала: "Ладно, это не выдра. У нее есть плавники"», — сказала американка.

Оказалось, что в водоеме находилась голубая акула. «Я знаю достаточно об акулах, и обычно они не плавают в болотах», — подчеркнула Роу.

Старший ученый в области рыболовства из отдела морского рыболовства Масачусетса Грег Скомаль (Greg Skomal) считает, что, вероятнее всего, хищная рыба заблудилась, когда направлялась на зимовку.

«Сейчас у многих видов период миграции. Мыс Код имеет форму крюка, и это иногда сбивает с толку направляющихся на юг животных»,

— пояснил Скомаль. Голубые акулы вырастают до трех метров и весят почти 181 килограмм и обычно на зиму мигрируют в Южную Америку.

Проанализировав снятое Роу видео, он заключил, что акула в хорошем состоянии и может самостоятельно выбраться из болота.