«Папа сам стал бандитом»

Россияне в одном из популярных сообществ в Сети рассказали, как пережили лихие 90-е годы. Как выяснил "Рамблер", почти в каждой семье есть непростая история о жизни в это время. Для 2020 года многие рассказы, кажутся "киношной" выдумкой. Но все это происходило на самом деле.

Многие пишут, что пережитое в те годы не идет ни в какое сравнение с 2020-м, который все так усиленно ругают:

"Была гостем на свадьбе (в 93-м кажется). К молодым поздравить приехал местный авторитет, посидел часа два и уехал, а через полчаса его в машине взорвали в центре города. Господи, что мы пережили в эти 90-е! Как выжили, не понимаю! Да мне после этого никакой 2020-й не страшен…".

У некоторых среди бандитов оказывались родственники:

"Мой папа в 90-е был цеховиком и ферму открыл, мне было 7 лет, возил меня в школу на зеленом мерсе, денег было валом, мешки в зале на пол выгружали и считали деньги, а потом на него наехали братки, мерс наш обстреляли, когда ехали по улице, я маленькая была, в итоге машина сгорела, у меня на шее до сих пор ожог. И когда салют стреляет, я падаю на пол. 30 лет прошло, а я падаю и прячусь от салюта! Вот тебе и дети 90-х! А потом Папа смог перестроиться и сам стал бандитом, так в наш дом вламывались СОБР, а Папа прятался в сейф, обыски, вынимали все из холодильника и стиральной машины, ужас, и жили так до 2006 года, ничего, вывезли, выжили…".

Кадр из фильма "Брат 2"

Дети, выросшие в 90-е, рассказывают, как тяжело им жилось в это время:

"Родилась я в 1987 году, было мне лет 4-5, дома есть нечего было. Мама собирала по шкафам остатки муки мешала ее с водой и что то там нам жарила, пахан работал ментом, уволился. Пошел торговать на рынок, так мы и зажили более или менее нормальной жизнью. Мать говорит что у торгаша жизнь лучше была чем у учителей и ментов, хоть еда была. Жили мы в бараке где крысы бегали, а я их давила своими маленькими ножками чем ещё больше вгоняла мать в истерику, потому что кишки убирала то она… Много чего было, после 5-6 вечера родители не отпускали на улицу, в нашем районе много детей пропало. То ли на органы забрали, то ли что то другое. Теперь мы не узнаем…".

Некоторые истории пугают даже самых смелых:

"Банда Цапков, как по мне, самая безжалостная. Они ворвались в дом к конкуренту, убили всех, а там был праздник, сложили тела в гору и наверх положили ЖИВОГО младенца и…подожгли…"

"Воронеж. район Ваи. Лесной массив зелентрест. Раньше там было озеро…Год 97-99 как-то пропала девушка. Искали, искали…через неделю водолаза спустили, он через минуты вынырнул, весь белый как простыня, сказал: Я туда больше ни ногой…Короче оказалось там целый схрон трупов. Точно не помню, но больше 15 нашли…"

"Один парень с юрфака моего универа был телохранителем авторитета.а так как занимался каратэ, Смог при покушении оторвать голову в буквальном смысле тому, кто напал на его объект…".

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.