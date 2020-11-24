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«COVID трекер»: что это и зачем нужно 

Мира Маркина 2 часа назад
«COVID трекер»: что это и зачем нужно
Фото: depositphotos.com
Не так давно в России появилось приложение "COVID трекер". Для чего оно нужно и как им пользоваться? Разбирался "Рамблер".
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выпустило мобильное приложение «Госуслуги. Covid трекер». С помощью данной разработки одни россияне смогут анонимно сообщить о том, что заразились COVID-19, а другие люди, бывшие с ними в контакте, получат уведомление о потенциальном риске заражения.
Сервис был создан на базе технологии exposure notification, разработанной Apple и Google. Данная технология позволяет вашему смартфон через Bluetooth запоминать устройства людей поблизости, обмениваясь с ними случайными ключами.
Если кто-то из людей, установивших приложение, заразился коронавирусом, он сообщает об в этом в программе, предоставляя доступ к случайным ключам за последние две недели. В свою очередь, те пользователи, с которыми контактировал заболевший в последние две недели, получат push-уведомление с датой контакта.
По мнению разработчиков, чем больше пользователей будут использовать данное приложение, тем точнее можно будет оценить риск заражения COVID-19, сделать тест и начать лечение.
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Истории , Apple , Google
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