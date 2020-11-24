«COVID трекер»: что это и зачем нужно 

Не так давно в России появилось приложение "COVID трекер". Для чего оно нужно и как им пользоваться? Разбирался "Рамблер".

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выпустило мобильное приложение «Госуслуги. Covid трекер». С помощью данной разработки одни россияне смогут анонимно сообщить о том, что заразились COVID-19, а другие люди, бывшие с ними в контакте, получат уведомление о потенциальном риске заражения.

Сервис был создан на базе технологии exposure notification, разработанной Apple Google . Данная технология позволяет вашему смартфон через Bluetooth запоминать устройства людей поблизости, обмениваясь с ними случайными ключами.

Если кто-то из людей, установивших приложение, заразился коронавирусом, он сообщает об в этом в программе, предоставляя доступ к случайным ключам за последние две недели. В свою очередь, те пользователи, с которыми контактировал заболевший в последние две недели, получат push-уведомление с датой контакта.

По мнению разработчиков, чем больше пользователей будут использовать данное приложение, тем точнее можно будет оценить риск заражения COVID-19, сделать тест и начать лечение.