Где казаки создали свое первое государство

Червлёным Яром в старину называлась обширная территория вдоль реки Хопёр — крупного левого притока Дона, и вдоль реки Вороны — наибольшего правого притока самого Хопра. Ныне это часть территорий Воронежской, Волгоградской, Саратовской и Тамбовской областей.

Происхождение Червлёного Яра

Жившее по Хопру население впервые названо «козаками» в одной из грамот второй половины XV века. Однако особое автономное государственное образование существовало здесь минимум на столетие раньше. Уже в 1340-е или в самом начале 1350-х гг. московский митрополит Феогност направил грамоту «к баскаком, и к сотником, и к попом и ко всем христианам Червлёного Яра». Следовательно, сама эта политическая общность должна была сложиться ещё раньше. Новгородская летопись XIV века упоминает на Хопре городок Урюпеск — нынешний Урюпинск. Из источников известно о существовании в Червлёном Яру других городов, а также православных монастырей.

Из грамоты видно, что население Червлёного Яра было православным и в политическом отношении подчинялось Золотой Орде. На последнее указывает наличие баскаков. В церковном отношении Золотая Орда входила в епархию епископа Сарайского и Подонского, назначаемого русским митрополитом. Сам факт присылки грамоты был вызван спором о церковной юрисдикции над Червлёным Яром — на него постоянно претендовал Рязанский епископ.

Мы не касаемся здесь более общего и сложного вопроса об этническом происхождении казачества. Можно допустить большее, чем где бы то ни было, участие финно-угорских народов — мордвы и мещёры в данном конкретном случае — при складывании казачества на Хопре. Преобладающими элементами, очевидно, были славянский и тюркский.

Есть ещё одна интересная деталь. Хопёрские казаки часто назывались «чигами». Многие исследователи видят в этом искажённое «зихи». Так в раннем Средневековье именовались абхазы. Намечается интересная параллель. Абхазы родственны черкесам, которые, судя по всему, сыграли значительную роль в складывании казачества вообще. Недаром ещё одним старинным названием черкесов было «касоги», откуда некоторые исследователи производят самоназвание казаков. А днепровские казаки долго именовались черкасами. И не от чигов ли название казацкого города Чигирин на Украине? В общем, здесь большой простор для гипотез и исследований этногенеза.

Вольность Червлёного Яра

Упоминание в грамоте митрополита Феогноста сотников трактуется как существование в Червлёном Яру традиционного казачьего выборного управления. Однако отсутствие упоминания атаманов при наличии баскаков позволяет думать, что казачье самоуправление тут было только на низовом уровне, а на более высоком управление осуществлялось ордынскими баскаками.

Впрочем, возможны и иные объяснения. Выборные начальники казаков Червлёного Яра могли называться баскаками на татарский манер. Как не исключено, наоборот, и то, что сотники, как баскаки, могли назначаться ордынской администрацией. Возможно и то, что здешняя политическая система не была стабильной, а претерпела значительные изменения за века. Предположение о казачьем самоуправлении в Червлёном Яру XIV-XV вв. основано на том, что мы знаем о позднейшей организации казаков, по источникам XVI-XVII вв.

Как бы то ни было, жители Червлёного Яра (не позднее середины XV века ставшие, как мы видели, именоваться казаками) были прямыми вассалами Золотой Орды, хотя на их земли постоянно заявляли претензии великие князья рязанские, а с конца XV столетия — московские. Нам неизвестно, на чьей стороне принимали участие казаки Червлёного Яра в эпохальных столкновениях Дмитрия Донского и других русских князей с Золотой Ордой. Но, по-видимому, хопёрцам было выгодно держаться татарской стороны.

Слабевшая Золотая Орда предоставляла Червлёному Яру всё более широкую самостоятельность, а крепнувшие русские княжества всё настойчивее на неё посягали. Об этом свидетельствует и следующее событие.

Переселение на Терек

Гребенские казаки на Тереке, упомянутые в повести Льва Толстого «Казаки», ведут своё начало, как доказывает историк Александр Шенников, именно от казаков Червлёного Яра. Гребенские казаки жили там, самое позднее, с XVI века. Как теперь вырисовывается, они появились там ещё в самом конце XV столетия. Их переселение было вызвано падением Золотой Орды и началом экспансии Московского государства.

Из одного-единственного источника, рассказывающего об этом переселении и ставшего известным в конце XIX века, большую роль в нём сыграли новгородские и вятские ушкуйники. В 1478 году великий московский князь Иван III присоединил к своему государству Новгород. Присоединение сопровождалось массовыми депортациями населения бывшей республики. Многие новгородцы, не желавшие примириться с новыми порядками, уходили разбойничать и в казаки. В 1489 году московские воеводы захватили и разорили последнюю вольную городскую общину в Северной Руси — Вятку. Вятчане также массами ушли на свободные земли.

Но ещё в 1480 году Золотая Орда была разгромлена крымцами и после этого пребывала в агонии. По соседству с Червлёным Яром в те же годы утвердилась Москва, присоединив к себе удельное Елецкое княжество, ранее бывшее зависимым от Рязани. Хопёрцы, как старые, как и, особенно, вновь прибывшие, всё сильнее чувствовали на себе угрозу московского самодержавия. В этих условиях значительная часть казаков Червлёного Яра приняла решение уйти туда, где ещё есть воля.

Конец Червлёного Яра

Но часть казаков осталась на Хопре и ещё долго сохраняла самостоятельность. В 1549 году ногайский мурза Юсуф жаловался московскому царю Ивану IV на грабежи купцов казаками во главе с неким Сары Азманом где-то в районе Воронежа, то есть рядом с Червлёным Яром. В последующем хопёрское казачество сливается с донским, но ещё долго сохраняет свои особенности. Хопёрские полки выделяются в составе казачьих частей.

Казаки Червлёного Яра приняли активное участие в восстаниях донских атаманов Степана Разина (1670-1671) и Кондратия Булавина (1707-1708). Во время последнего армия Петра I полностью уничтожила все старые свободы Донского войска. Червлёный Яр был разорён царскими войсками до основания, его центр Пристанский городок (ныне в черте города Новохопёрска) стёрт с лица земли.

В конце XVIII века Екатерина II решила переселить хопёрцев на Северный Кавказ и включить в состав Кубанского войска. В ответ в 1792-1794 гг. часть хопёрских казаков восстала под предводительством есаула Ивана Рубцова (забитого кнутом насмерть после взятия в плен). Это было последнее воспоминание о былой вольности Червлёного Яра.