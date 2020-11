Пилот совершил полет за пределами кабины и выжил

Как вы думаете — может ли выжить человек, оказавшийся на большой высоте вне кабины или салона авиалайнера? В советской комедии «Невероятные приключения итальянцев в России» одному из героев — мафиози Розарио Агро, это удалось да еще и без особого ущерба для здоровья. В реальной жизни шансов уцелеть маловато, но это не значит, что их нет вовсе. История командира воздушного судна BAC 1−11 Тимоти Ланкастера, которого буквально высосало из кабины в небе над Британией — именно такой редкий случай.

Инцидент с воздушным судном BAC 1−11 авиакомпании British Airways произошел в небе над городом Дидкотом воскресным днем 10 июня 1990 года. В этот день стояла прекрасная погода — видимость составляла 10 км, температура воздуха была +15 градусов, а с севера дул небольшой ветер.

Рейс BA5390, следовавший из Бирмингема в Малагу вылетел строго по расписанию — в 8.20 утра с 6 членами экипажа и 81 пассажиром на борту. Ничего особенного из себя полет в такую погоду не представлял и пилоты, во главе с командиром экипажа Тимоти Ланкастером просто приготовились к очередной рутине.

В 8.33 лайнер занял эшелон 5273 метра и пролетал над Оксфордширом. Все проходило как обычно и пилоты расстегнули плечевые ремни безопасности, чтобы немного расслабиться. Капитан воздушного судна Ланкастер ослабил и поясной ремень, чего ему, как оказалось, делать не следовало. Неожиданно в салоне раздался громкий хлопок и левое ветровое стекло кабины, расположенное как раз напротив кресла командира, вылетело и пилота мгновенно высосало с его места словно пылесосом и выбросило в проем.

Ланкастера прижало спиной к фюзеляжу снаружи самолета, а его ноги чудом застряли между штурвалом и приборной доской. Тут же раздался второй хлопок — разница давлений вырвала дверь кабины пилотов, которая с размаху ударила по панели рации, лишив экипаж связи с землей. Но всем было не до этого — Тимоти Ланкастер на две трети находился за пределами кабины, на высоте более пяти километров и никто не знал, жив он или нет.

Ближе всего к командиру оказался бортпроводник Найджел Огден, который во время разгерметизации находился в кабине. Он стремительно кинулся к Тимоти и крепко схватил его за ремень брюк. Позже парень рассказал журналистам, что очень испугался, но у него не было времени подумать и он начал действовать почти автоматически.

«Я услышал шум и, обернувшись, увидел, что переднее стекло исчезло, а Тим выскальзывал сквозь проем. Его высосало так, что я мог видеть только его ноги».

Когда все было позади и следователи начали изучать обстоятельства аварии, то оказалось, что злополучное стекло было установлено в кабине всего за 27 часов до происшествия. Стекло удерживалось 90 болтами, 84 из которых были меньшего, чем положено, диаметра. Но даже шесть болтов могли бы удержать элемент кабины, если бы были правильно подобраны… по длине. Да, единственные соответствующие диаметру изделия оказались короче чем нужно и держались на 2−3 витках резьбы.

Почему так получилось? Все просто — из-за нехватки специалистов в ночную смену, менеджер техслужбы решил самостоятельно провести замену стекла. Он выбрал на складе не те болты, а специальный электроинструмент и вовсе поленился тащить к лайнеру. Он установил крепления вручную, даже не проверив качество работы давлением. Можно сказать, что причиной ЧП целиком и полностью стал человеческий фактор.

Разгерметизированный самолет с висящим за окном командиром экипажа начал стремительно терять высоту и среди пассажиров началась паника. Оказалось, зацепившись ногой за штурвал, Ланкастер выключил автопилот. Стюардесса Сьюзан Гиббинс как могла успокоила людей в салоне, а пилоты тем временем взяли себя в руки, выравняли лайнер и восстановили связь. Пилот Атчинсон взял управление на себя и начал снижать машину, готовясь сесть на один из предложенный диспетчерами аэродром: Лондон или Саутгемптон.

Атчинсон просил посадку в Лондоне, в аэропорту «Гатвик», но его направили в аэропорт Саутгемптона, со взлетно-посадочными полосами которого пилот не был знаком. Пока самолет разворачивался и шел к аэропорту, бортпроводник Огден отчаянно боролся за жизнь Ланкастера, который сантиметр за сантиметром продолжал выскальзывать наружу. Найджел Огден рассказывал:

«Я схватил Тима за ноги, но меня и самого чуть было не высосало из кабины — за ремень меня втянул обратно бортпроводник Джон. Все продолжало вырывать и высасывать из кабины. Кислородный баллон, который был надежно закреплен, чуть было не снес мне голову. Я уже не мог держать Тима, и наш коллега обвязал его лодыжку и закрепил ее за креслом. Кто-то из присутствующих сказал: «Нам придется отпустить его», но я ответил, что никогда этого не сделаю, представляя, что мне еще придется смотреть в глаза членам его семьи».

К счастью, отважному бортпроводнику удалось удержать пилота. Посадка прошла, если можно так сказать, без происшествий. Даже высадку пассажиров произвели в штатном режиме, по обычному трапу. Всех, кто выходил из самолета, тут же направляли в здание аэропорта к психологам.

С момента аварии до приземления прошло 22 минуты и надежды на то, что командир экипажа жив почти не было. Ланкастера втащили в кабину и начали проводить реанимационные мероприятия. К удивлению коллег и спасателей, пилот был жив, хотя и находился в бессознательном состоянии. Это было невероятно, так как все 22 минуты он находился за бортом лайнера, летящего со скоростью 600 км/час, при температуре -17 градусов.

Ланкастера вынесли по трапу на носилках и отправили в больницу, где врачи определили тяжесть состояния пациента. Как оказалось, капитан отделался невероятно легко — у него была сломана правая рука, левое запястье и палец на левой руке. Помимо этого, он основательно разбил нос и заработал несколько обморожений.

Спаситель Ланкастера бортпроводник Огден обморозил лицо и вывихнул плечо, а у пилотов Хьюарда и Роджерса медики нашли несколько синяков и ссадин, полученных от ударов летящими предметами. Можно сказать, что история завершилась хеппи-эндом, но она серьезно повлияла на участников событий.

Тимоти Ланкастер, пройдя шестимесячный курс реабилитации, вернулся к полетам, но уже не в пассажирской авиации. Бортпроводник Огден получил настолько серьезный стресс, что оставил работу и выбрал себе наземную профессию. Пилот Атчинсон еще долго поднимал в небо лайнеры и вышел на пенсию в 2015 году. Его и бортпроводницу Гиббинс наградили почетным знаком «Queen's Commendation for Valuable Service in the Air».