Какое государство создали белорусские предатели

Для управления оккупированной Белоруссией немцы разделили ее территорию на 9 районов (гебитов), каждым из которых руководили германский гебитскомиссар и администрация. Гебиты в свою очередь дробились на более мелкие части, где жизнь протекала под присмотром главы из числа местных жителей. Чаще всего эти посты занимали лица, обиженные советской властью.

В декабре 1943 года оккупанты согласились на создание Белорусской центральной рады. Немцы были вынуждены заигрывать с белорусскими националистами из-за военных неудач и усиливающегося давления со стороны партизан.

История создания Республики Беларусь

На базе организации «Белорусская самопомощь», которой руководил коллаборационист врач Антонович, был учрежден «Союз мужей доверия», возглавляемый бывшим заседателем польского сейма Юрием Соболевским. С июля 1943 года Союз официально консультировал администрацию комиссариата «Белоруссия». Соболевскому удалось уговорить комиссара Вильгельма Кубе предоставить белорусам экономическую и политическую независимость, военная и внешняя политика оставалась, конечно, в ведении оккупантов.

Кубе не успел воплотить проект в жизнь, его убили партизаны, однако новый комиссар генерал СС Курт фон Готтберг в декабре 1943 года утвердил Белорусскую центральную раду. Основой организации стала «Белорусская самопомощь» и находящаяся до этого в подполье партия независимости.

В статуте нового правительства говорилось, что оно является органом самоуправления белорусского народа и призвано курировать социальную, культурную и образовательную сферы жизни общества. Главная же задача Рады заключалась в мобилизации всех сил для полного уничтожения большевиков.

Деятельность Рады

Президентом выбрали Радослава Островского — эсера, который до войны жил в Польше, а после ее начала управлял администрациями Минска, Брянска, Могилева. Именно его гитлеровцы планировали назначить бургомистром Москвы после оккупации города. Президент Островский вытребовал у немцев обещание, что те поддержат создание белорусских вооруженных сил, которые будут воевать только на территории Белоруссии.

На это немцы и рассчитывали. Руками белорусских коллаборационистов они надеялись расправиться с местными партизанами, а при полномасштабном наступлении Советской армии собирались усилить подразделения вермахта. Президент и правительство первым делом приступили к формированию национальных вооруженных сил под названием Белорусская краевая оборона.

Всего в армию записались 75 тысяч человек, но 40 тысяч отправили по домам из-за нехватки вооружения. Оставшиеся 35 тысяч разделили на 60 батальонов, по 600 бойцов в каждом. Параллельно с укомплектовкой армии прошли выборы в Раду, на которые от каждого района республики были направлены выборные представители.

На первом заседании решили поддерживать идею белорусской независимости и объявили о незаконности деления территории страны между поляками и большевиками, также были подтверждены постановления, которые принимались Радой в 1918 году. Юридически независимость Белоруссии, которая по факту оказывалась вассалом Германии, была провозглашена 27 июня 1944 года.

Бегство на Запад

В июле 1944 года из-за наступления Красной Армии немцы перебросили вооруженные силы республики в Германию. Там из них сформировали 1-ю Белорусскую дивизию, 2-ю штурмовую бригаду и СС-бригаду «Зиглинг». Бригады сгинули, воюя на Восточном фронте, а дивизия, направленная в Италию, в 1945 году сдалась американцам — половину коллаборационистов передали потом в СССР, где они за измену Родины попали в ГУЛАГ.