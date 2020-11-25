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Зачем в сыре цифры и что они означают 

Стелла Шмель 6 часов назад
Во многих сырах можно обнаружить загадочные цифры — они старательно утоплены в продукт и сделаны из странного материала, похожего на пластмассу. Но на самом деле это не она. Подробнее о том, из чего сделаны эти цифры в действительности и что они означают, читайте в материале "Рамблера".
Цифры в сыре появились еще в советскую эпоху и тогда совершенно не удивляли наших соотечественников. А вот современное поколение возможно и не догадывается, зачем они были нужны. В действительности же цифры, утопленные в головку сыра, означают номер варки и дату изготовления продукта. Также по цифрам можно было отследить бракованную партию.
Изготавливаются они из козеина — это специальное вещество на основе молока. Еще его использовали в качестве клея.
Сейчас цифры в сыре можно увидеть все реже — это связано с изменением технологий приготовления продукта. Но пока что они не исчезли вовсе. Особые ценители даже составляют собственные коллекции из найденных в сыре цифр. Возможно, однажды, они станут раритетом и маркером определенной эпохи.
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