Почему «Лучший город Земли» напрочь запрещали на радио

Каждый россиянин хоть раз слышал песню Муслима Магомаева "Лучший город Земли". Так, легендарную песню о Москве на музыку Арно Бабаджаняна и слова поэта Леонида Дербенева любит уже не одно поколение россиян.

Но, как выяснил "Рамблер", песню не сразу приняла общественность. Оказывается, после первого месяца трансляции по радио ее внезапно запретили.

Инициатором запрета стал Никита Сергеевич Хрущев, решивший, что задорный западный ритм не должен сопровождать такие патриотичные слова о столице:

"Твист о Москве? Запретить!", — постановил Хрущев.

"Лучший город Земли" оперативно сняли с трансляций. Но только вот через несколько месяцев после этого, в октябре 1964-го, Хрущева отправили в отставку.

Ходила легенда, что после этого автор песни Леонид Дербенев сам пришел на радио и потребовал "реабилитировать" свое детище.

"Ну вот: Магомаев сделал все, что мог. Хрущёва сняли. Будете теперь давать нашу песню в эфир?", — заявил он.

Песню после этого вернули, а годы и любовь слушателей сделали ее культовой.