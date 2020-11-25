«Пришла на месяц и отсидела пятилетку»

Всем известны истории об усталости и выгорании, которые испытывают офисные сотрудники. При этом других профессий в информационном пространстве будто вовсе не существует. "Рамблер" выяснил, как работают продавцы в продуктовых магазинах, и почему их работу можно назвать по-настоящему тяжелой.

В магазине невозможно создать имитацию бурной деятельности, хотя в офисе вполне реально весь день "разбирать важные письма и вести переписку с коллегами".

"Нельзя просто уйти с кассы, бросить не разобранный паллет или не прислать руководству фотоотчет. Это такой тип работы, который должен быть выполнен в любом случае, сымитировать не получится", — сообщают в статье на портале Яндекс. Дзен.

У сотрудников крупных гипермаркетов есть расписание, обед можно принести с собой, а можно купить в небольшой столовой. Однако в маленьких магазинах все значительно хуже.

"Будете закидывать в себя пищу между беготней. Бывало вообще на обед не отпускали, либо очень поздно. Этот ненормированный график обеда очень бесил. Потому что ты с утра ничего не ел, а пахал как лошадь, а первый раз ты идёшь есть часов в 6 вечера на 15 минут. И то тебя скорей подгоняют, мол жри и бегом ".

Также в продуктовых равнодушно относятся к отгулам и плохому самочувствию. Покупателей много, а работа не прекращается никогда, поэтому работодателю не выгодно, чтобы человек отсутствовал на месте.

"Если вы от чего-то отказываетесь, берёте административный, уходите в отпуск и больничный, не выходите на подработку — вы враг народа и коллектива".

Безусловно, продавцам тяжело психологически, так как далеко не все люди приятны в общении и соблюдают нейтралитет. Однако позиция магазинов всегда защищает клиента, а не сотрудника. Поэтому даже при очевидной несправедливости продавцу приходится держать себя в руках.

Выходные и праздники тоже очень условны. Например, сотрудники магазина не уходят на новогодние каникулы. В последние дни года продажи в среднем увеличиваются в три раза, наплыв покупателей растет, однако количество сотрудников больше не становится. Также эти же сотрудники должны менять ценники и проводить инвентаризацию, что делает работу невыносимой.

"При 5/2 твои неполные смены спокойно превратятся в работу от открытия до закрытия, так как "Галя, всем на***ть, людей нет". И ты в рабстве. Но и это ещё не все. Твои 2/2 так же могут превратиться в 4/1. Как вам работать по 15 часов 4 дня подряд? При мне человека лишали отпуска, больничного, и он в свои заслуженные выходные батрачил".

Хотя все продавцы отмечают, что работа в таком ритме затягивает. Многие недовольны, но из-за постоянной смены деятельности у людей просто нет времени остановиться и подумать о том, чтобы найти себе что-то новое.