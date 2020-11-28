Что сделала с Землей самая страшная магнитная буря 

Все мы неоднократно слышали о таком загадочном явлении как магнитная буря. На самом деле правильно говорить геомагнитная, но почему-то многие упорно продолжают игнорировать приставку. Но в этой статье речь пойдет не о этом. «Рамблер» расскажет о самой сильной геомагнитной буре, зафиксированной за всю историю регистрации.

Прежде всего, давайте разберемся, что из себя представляет геомагнитная буря. Это возмущение геомагнитного поля Земли, вызванное поступлением в окрестности планеты потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой. Самое мощное ее проявление было зафиксировано в 1859 году.

С 28 августа по 2 сентября английский астроном Ричард Кэррингтон наблюдал многочисленные пятна и вспышки на Солнце. Первосентябрьская вспышка была настолько сильной, что произошел крупный корональный выброс массы, который, устремившись к Земле, достиг ее всего через 18 часов. Хотя обычно этот процесс занимает три-четыре дня. Эта цепочка событий и спровоцировала появление геомагнитной бури.

С 1 по 2 сентября люди по всему миру, даже над Карибами, наблюдали северное сияние. Жители Кубы в тот день читали утренние газеты при красноватом свете полярных огней. Над Америкой ночь сменилась днем — было светло от зеленых и малиновых сполохов сияния. Казалось, что города охвачены огнем. Кроме того, по всей Европе и Северной Америке отказали телеграфные системы.

Застанет ли кто-нибудь из нас такое явление? Навряд ли. По словам ученых, геомагнитная буря такой мощи может происходить не чаще, чем раз в 500 лет.