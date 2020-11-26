Объяснено вымирание крупнейших чудовищ в истории

Испанские палеонтологи объяснили возможную причину вымирания крупнейших доисторических акул в истории Земли примерно три миллиона лет назад. Похолодание климата привело к снижению уровня моря, в результате чего осталось меньше прибрежных зон, подходящих для взросления детенышей мегалодона. Зависимость морских хищников от «питомников» повлияла на исчезновение вида, просуществовавшего на Земле 20 миллионов лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Biology Letters.

На достижение зрелости у молодых мегалодонов уходило 25 лет. Взрослые особи достигали в длину чудовищных 18 метров, что в три раза больше самых крупных представителей больших белых акул. Мегалодон был высшим хищником и не имел естественных врагов, однако детеныши оказывались уязвимыми для других хищников, включая других акул. В новой работе ученые показали, что районы континентальных шельфов с относительно небольшой глубиной служили идеальным местом для взросления.

Палеонтологи обнаружили зону питомника у восточного побережья Испании в провинции Таррагона. Она представляет собой неглубокий залив с теплой водой, обширными коралловыми рифами и множеством различных видов морских животных, включая скатов, рыб, млекопитающих, акул и беспозвоночных. Здесь были найдены небольшие зубы молодых мегалодонов. Другие возможные питомники располагались у берегов США, Перу, Панамы и Чили.

Похолодание климата привело к тому, что многие животные, на которых охотились мегалодоны, адаптировались к холодным водам, а сами суперхищники остались в теплых районах, где им приходилось конкурировать с большими белыми акулами за остатки пищи. Из-за роста ледников уровень моря снижался, что привело к исчезновению многих питомников и окончательному вымиранию мегалодонов.