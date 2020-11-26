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Почему о борт корабля разбивают бутылку шампанского 

Александра Нечаева 5 часов назад
Почему о борт корабля разбивают бутылку шампанского
Фото: U.S. Navy photo by John Narewski
Всем известно, что моряки — народ суеверный. Женщине на борту не место, татуировки и серьги приносят удачу — лишь малая часть тех примет, в которые верят люди, уходящие в плавание. Обязательным считается и окропление нового судна, впервые отправляющегося в путешествие по морям и океанам, брызгами шампанского. Откуда взялась такая традиция и почему именно шампанское выбрали для этих целей, читайте в материале «Рамблера».
Обычай разбивать о борт корабля бутылку игристого берет свое начало от древних викингов. Они считали корабли живыми существами, более того, божествами. И чтобы они были благосклонны к морякам, считали, что необходимо им приносить жертву.
Суровые викинги окропляли корабли кровью поверженных пленников, а вот более мирные народы, перенявшие эту традицию, решили заменить кровь красным вином. А позже, после Великой французской революции, красное вино, символизирующее изначально кровь Христа, сменили на шампанское — более дорогой и аристократичный напиток.
До сих пор верящие в приметы моряки соблюдают традицию окроплять судно, впервые выходящее в плавание, брызгами шампанского, считая, что после этого ему будет сопутствовать удача.
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