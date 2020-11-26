Семьи дятловцев озвучили свою версию гибели группы

Существует множество теорий, связанных с таинственной смертью участников экспедиции на перевале Дятлова. В прошлом году Генеральная прокуратура РФ внезапно начала проверку по делу об их странной гибели. Специалисты посчитали, что все умерли в результате внезапного схода лавины. Но родственники погибших не согласны с этой версией. Их точку зрения изложил адвокат семей погибших в ту злополучную ночь Евгений Черноусов.

"Я был членом поисковой группы и находился на перевале в тот период. Там не было никаких следов лавины ни около палатки, ни на территории вокруг. С нашим мнением почему-то никто не посчитался. Никто не опросил родственников погибших, не пообщался со мной",

— заявил руководитель студенческой группы по поиску отряда Дятлова Сергей Соргин. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Mash в ходе подготовки материалов расследования "Перевал Дятлова: как прокурор провалился 60 лет спустя".

Родственники погибших считают, что истинная причина смерти на перевале Дятлова — это отравление. Свою точку зрения они подкрепляют утверждением, что в ту пору в СССР проводили испытания новых ракет. В этот раз все пошло не так и ядовитое облако газа осело как раз в том районе, где проходили участники экспедиции.

"Где-то над территорией Коми произошел неудачный запуск. Ракета взорвалась, выделился оксид азота",

— заявил адвокат.