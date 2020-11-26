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Беспощадные советские привычки, лишь ухудшающие вашу жизнь 

Мира Маркина 4 часа назад
Беспощадные советские привычки, лишь ухудшающие жизнь
Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Много привычек, которые по сей день живут в умах миллионов людей, сформировались еще в СССР. Мир давно изменился, однако эти привычки продолжают отравлять жизнь людям, которые даже не подозревают об этом. От каких "традиций" вам давно следует отказаться? Разбирался "Рамблер".

Готовить на праздники, как на убой

День рождения, Новый год, свадьба и любое другое торжество неизменно ассоциируются у людей, живших в СССР, с богато накрытым столом. Привычка угощать гостей всем самым вкусным сразу зародилась во времена дефицита, когда простую колбасу или консервы было крайне сложно достать. Но если хозяйке удавалось это сделать, она старалась поделиться находкой при любой удобной возможности.
В наше время найти продукты не составляет особого труда. Но многие хозяйки по-прежнему "живут" на кухне, лишь бы праздничный стол ломился от яств. А вот гости, как правило, не в силах съесть все, и потому многое приходится выбрасывать.

Носить дома старые вещи

Выйти в этой одежде из дома — стыдно, а выбрасывать — жалко. Лучший выход: превратить "обноски" в домашнюю одежду. Так думают люди с "советским" мышлением. Отчасти привычка носить дома "старье" формирует ваше отношение к себе: вы наряжаетесь, только если планируете выйти в свет, а когда вас никто не видит, какой смысл носить добротную и качественную домашнюю одежду? Вот только на самом деле смысл в этом есть — опрятно выглядеть дома так же важно, как и в обществе, ведь внешний вид формирует вашу самооценку. И совсем неважно видит ли вас кто-то кроме вас самих.

Не лечить зубы до последнего

Люди, жившие в СССР, не зря боятся зубных врачей, — стоматология в Советском союзе была беспощадна, и, оказавшись там хотя бы раз, никто уже не хотел возвращаться. С тех пор медицина изменилась до неузнаваемости, и теперь вылечить зубы можно быстро и безболезненно. Однако, наученные горьким опытом, люди по-прежнему как огня боятся зубных врачей и годами терпят зубную боль, лишь бы не оказаться в кабинете дантиста.
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