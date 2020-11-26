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Папа римский «лайкнул» эффектную модель, и начался скандал 

Диана Товсепова 26 ноября 2020
Ватикан в шоке: папа римский лайкнул горячую модель
Фото: globallookpress.com
В последнее время в Ватикане не обходятся без скандалов. На этот раз всему виной соцсети. Так, весь мир обсуждает "лайк" папы римского под нескромными фото эффектной модели Наталии Гариботто.
Как выяснил "Рамблер", 6 октября Наталия опубликовала фото, на котором позирует в короткой юбке и белых чулках. 14 ноября под ним появился лайк от аккаунта папы римского Франциска. На следующий день лайк пропал, но дело уже вызвало резонанс. Но скриншоты уже разлетелись по миру.
@nataagataa
В Ватикане такое не могли оставить незамеченным. Началась проверка.

"Мы разбираемся с происшедшим при помощи компетентной службы Instagram", — отметил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

При этом в Ватикане сразу же отметили, что представители Святого престола не имеют никакого отношения к этому, а откуда взялся лайк не понимают.
Сама модель, кажется, была рада подобным новостям и не могла не пошутить об этом.

"Ну я хотя бы по попаду в рай…", "Уже еду в Ватикан…", — так на лайк среагировала Наталия Гариботто.

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Истории , ФРАНЦИСК
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