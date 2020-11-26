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Как селедка 10 лет обманывала шведских военных 

Александра Нечаева 49 минут назад
Как опозорились шведские ВМС
Фото: Nara.getarchive.net
В 1980-1990-е годы между Швецией и СССР едва не был спровоцирован дипломатический конфликт. Вызван он был… селедкой. О том, что же натворила простая рыбка, читайте в материале «Рамблера».
В середине 1970-х годов у южного побережья Швеции, неподалеку от военно-морской базы, села на мель советская подводная лодка. Подводники утверждали, что вынужденное вхождение на территорию страны было вызвано неполадками в навигации. Субмарина быстро покинула чужие воды, но шведы насторожились и стали пристально следить за тем, что творится на их территории.
В начале 1980-х годов шведы начали фиксировать неподалеку от своих берегов сигналы, похожие на звуки, которые издают подводные лодки. Их приняли за пытающиеся остаться незамеченными советские субмарины и начали преследовать. За одним из источников звука шведские моряки гонялись больше месяца, но обнаружить непрошенных гостей так и не удалось.
Руководство ВМФ СССР твердило шведам, что советские подлодки не нарушали водных границ, но те стояли на своем и продолжали поиски субмарин. Не успокаивались они почти полтора десятилетия. Пока не решили допустить мысль о том, что звуки исходят вовсе не от подводных лодок.
В середине 1990-х годов выяснить природу странных звуков взялся специалист в области биоакустики Магнус Уолберг. Разгадка оказалась неожиданной и весьма забавной. Уолберг выяснил, что источником необычных сигналов была обыкновенная сельдь.
Дело в том, что эти рыбы имеют уникальное строение тела: их плавательный пузырь соединяется с анальным отверстием, и сельдь может выпускать излишки скопившегося воздуха в виде пузырей, при этом слышен звук, похожий на потрескивания. Одна рыбка не производит много шума, а вот если они перемещаются большими косяками, то множество рыб, выделяющих большое количество газа, издает вполне громкие звуки.
Именно их и засекали сонары шведских ВМС, принимая за сигналы советских подводных лодок.
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