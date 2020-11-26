Когда на самом деле появилось Русское государство

862 год увековечен на памятнике в Великом Новгороде «Тысячелетие России», поставленном в 1862 году. Но есть сомнения как в самой дате, так и в значении события, которое традиционно берётся за точку отсчёта истории России.

Когда Русь так прозвалась

В лето 6370-е по счёту древнерусских летописей, то есть в 862 году по нашему летоисчислению, варяжские конунги Рюрик с братьями пришли княжить в Новгород (по некоторым спискам — сначала в Ладогу, потом в Новгород), будучи приглашены туда словенами, а также чудью, мерей, весью и кривичами. С этого времени средневековые русские летописцы вели начало династии Рюриковичей. А династия в те времена считалась главным компонентом государства.

Ни в каких иностранных источниках, в том числе скандинавских сагах, которые, казалось бы, должны были уделить особенное внимание этому событию, нет подтверждения сказанию о призвании. В некоторых упоминается славный Рёрик Ютландский (он же Фрисландский), однако нет ни малейших указаний на то, что он княжил в славянских землях.

Но даже если так было, какое основание класть именно данное событие в начало русской государственности? Ведь очевидно: если словены и прочие племена, упомянутые в древнерусской «Повести временных лет», пригласили править Рюрика с братьями, то у них уже и без варягов была государственность. Следовательно, призвание князей — это эпизод из истории уже существовавшей русской государственности, а её начало относится к какому-то более раннему времени.

Происхождение же термина «Русь» неизвестно. В той же «Повести временных лет» есть указание на то, что «в лето 6360-е, когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Русская земля». 6360 год «от сотворения мира» это 852 год в нашем летоисчислении. Михаил — это византийский император Михаил III, но он начал царствовать в 842 году. Правда, правил он до 867 года, поэтому, с известной натяжкой, 852 год можно отнести к началу его правления. В любом случае, даже известную из летописей дату «прозывания» (тут могут быть два значения: называться и приобрести известность) Руси как страны следует отнести как минимум на десять лет раньше традиционной.

839 год — первое упоминание о Руси

Древнерусские летописи рассказывают, что в 866 году русы совершили поход на Константинополь. Однако по византийским источникам, где подробно описано это событие, оно произошло в 860 году, и сейчас эта дата является общепринятой. Так что, опять же, раньше 862 года прослыла Русская земля в соседних странах. Впрочем, в иноземных источниках есть ещё более раннее указание на существование Русского государства. В 839 году послы кагана русов, как рассказывают «Бертинские анналы», прибыли к франкскому императору Людовику I, возвращаясь домой из Константинополя. По их словам, они не могли двигаться прямым путём, боясь нападения тамошних враждебных народов. В науке не прекращаются споры о том, где же находился этот Русский каганат и что он собой представлял. Немногие упоминания о нём носят очень отрывочный характер и могут иметь несколько противоречивых объяснений. Как бы то ни было, 839 год — первое упоминание в литературе о государстве, носившем имя "Русь".

Россия — не то же, что Киевская Русь

Однако возникает вопрос: какие есть у нас основания начинать историю Российского — именно Российского — государства от той Руси IX века? Ведь непрерывная традиция независимой российской государственности, объединяющей большую часть русского народа (причём именно русского народа, в отличие от украинского и белорусского), возникает только после падения Золотой Орды в конце XV века. Претензия московских великих князей (а впоследствии царей) на монопольное правопреемство от Киевской Руси возникла в конце XV — XVI вв. и имела политическое значение — попытку завоевать западнорусские земли, входившие в состав Великого княжества Литовско-Русского. Это княжество, располагавшееся на большей части Киевской Руси, имело не меньше оснований считаться её преемником. Кстати, упомянутый памятник в Новгороде отражает эту точку зрения: среди великих государственных деятелей истории России на нём изображены литовские князья Гедимин, Ольгерд и Витовт.

Династическое правопреемство Москвы (вспомним знаменитое «Рюриковичи мы») вряд ли может быть признано современными историками достаточным основанием, чтобы считать Москву единственной продолжательницей древнерусской государственности. Ведь само существование Рюрика в значительной степени легендарно.

Российское государство это новое образование, возникшее в конце XV века путём разрастания одного из княжеств, зародившихся в результате распада древнерусской государственности и народности. Это, кстати, подчёркивает и его название. Оно стало называться на греческий манер «Росией», а не Русью.

Различие историй страны, народа и государства

Так какую же дату класть в основание именно российской государственности? Очевидно, важнейшей отправной точкой тут является приобретение внешней независимости — 1480 год, «стояние на Угре» и падение Золотой Орды. Кстати, в ознаменование этой победы тогда же было велено отмечать её каждый год крестным ходом 23 июня (старого стиля; хотя бегство хана случилось в ноябре).

Понятно, что у этой даты есть своя предыстория — возвышение Москвы, которое кажется правильнее начинать считать с того момента, когда Москва приобретает свою княжескую династию. То есть с вокняжения в ней сына Александра Невского — Даниила — в 1263 году. Предшествующее время это возникновение, расцвет и упадок Древнерусского государства.

Некий аналог мы можем наблюдать в истории Франции. Хотя государство франков на землях Галлии, будущей Франции, давшее ей своё имя, возникло в V веке, но начало Французскому королевству было положено распадом империи Карла Великого в IX веке.

До конца XV века мы имеем дело с историей русского народа, русской цивилизации, но это ещё не история Российского государства, это его предыстория. Представляется, что так точнее были бы обозначены вехи нашего исторического пути.

В связи с этим можно вспомнить, что видный русский историк Сергей Соловьёв (1820-1879), автор 29-томной «Истории России», считал что государство Российское сложилось только в XVI веке. Всё, что было до этого, он считал догосударственной эпохой. Настоящим для него было только централизованное государство, а оно и возникает у нас не ранее конца XV столетия.

Таким образом, историю России как страны можно начинать вообще с незапамятных времён, рассказывая о первобытных людях на её территории. История народа, носившего имя Руси, и страны, им населённой, начинает приобретать какие-то контуры с IX века. На протяжении семи столетий здесь возникают и распадаются различные государства, пока, наконец, в конце XV века не складывается то государство, которое непрерывно существует по сей день.