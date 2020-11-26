Как киллер №1 сбежал из «Матросской тишины»

Легендарный киллер курганской ОПГ Александр Солоник один из символов «лихих 90-х годов». На его счету десятки убийств, в том числе трех воров в законе и нескольких сотрудников правоохранительных органов. До того как Солоник скрылся в Греции, где его и убили, преступнику удавалось три раза сбегать из заключения. И он стал первым кому удалось совершить удачный побег из следственного изолятора «Матросская тишина».

Побег из суда и тюрьмы

Сильной стороной Александра была решительность и умение импровизировать в сложной критической ситуации. Первый раз его арестовали в 1987 году за изнасилование. Следствие смогло доказать вину Солоника в надругательстве над четырьмя девушками и судья назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Услышав приговор, подсудимый оттолкнул от себя конвоиров и выпрыгнул в окно.

Такого от Солоника никто не ожидал, правоохранители не смогли организовать нормальной погони и ему удалось скрыться. Поймать беглеца смогли только через полтора месяца в Тюмени. Милиция задержала его в одном из косметических салонов, когда он пытался избавиться от родинки на лице и свести татуировки.

Будущего легендарного киллера посадили в одну из колоний Ульяновской области. Спустя два года Солоник перепилил решетки и, как в фильме «Побег из Шоушенка», вылез на улицу через канализационный коллектор.

На воле Солоник встретился с бывшими школьными приятелями — курганскими криминальными авторитетами. Они знали, что до тюрьмы Александр отслужил в армии, был инструктором по стрельбе и служил в спецназе, и решили использовать его навыки для устранения неугодных группировке конкурентов.

Перестрелка на Петровско-Разумовском рынке

Группировка из Кургана перебралась в Москву в 1994 году и стала быстро завоевывать авторитет. Во время рейда по столичному Петровско-Разумовскому рынку милиция задержала несколько подозрительных лиц, среди которых оказался и штатный киллер курганской банды Александр Солоник. Во время проверки документов в комнате милиции преступник выхватил пистолет Glock и открыл огонь по правоохранителям.

В результате перестрелки погибли три милиционера и охранник рынка, ещё двое человек получили ранения. Самому Солонику прострелили почку и он, потеряв сознание от потери крови, попал в руки правоохранителей. Местом содержания убийцы стал изолятор «Матросская тишина»

Побег из Матросской тишины

Во время следствия Солоник признался в 20 убийствах, в том числе трех воров в законе. В криминальном мире такого не прощают и убийцы воров могут считать себя смертниками. Есть версия, что два убийства из трех Солоник приписал себе, чтобы попасть в одиночную камеру и тем самым избежать мести от уголовников. Пока Александр ждал суда, лидеры курганской ОПГ готовили бегство своего киллера, на которое потратили более миллиона долларов. В охрану тюрьмы внедрили младшего сержанта Сергея Меньшова, который и помог в ночь с 4 на 5 июля 1995 года совершить первый в истории удачный побег из изолятора Матросская тишина.

Из-за того, что зеки вынесли Александру Солонику смертельный приговор, его содержали в одиночной камере 9-го корпуса изолятора. Некомплект штатных охранников привел к тому, что на все огромное здание приходилось два человека — дежурный по корпусу и постовой. Последнему приходилось за смену несколько раз отлучаться на 30 минут. В это время Малышев открыл камеру киллера и вывел его на прогулочную площадку. Вдвоем они поднялись на стену тюрьмы и спустились на улицу по 23-метровому шнуру для альпинизма.

На улице беглецов ждала машина курганских, которые и обеспечили прикрытие Солонику. Следствие пришло к выводу, что у Малышева был еще подельник, отключивший тюремные видеокамеры, но выяснить его личность не удалось. Через некоторое время сержанта Малышева и киллера Солоника убили в Греции, где они скрывались от правосудия и мести других бандитов.