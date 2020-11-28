Зачем Сталин наградил уборщицу

Одной из высших форм поощрения в СССР была Сталинская премия. С 1940 по 1954 ее выдавали за выдающиеся достижения в разных областях, таких как наука, военные знания и искусство. Соответственно, получали ее люди, которые на славу постарались ради блага страны. Но за что же тогда эту премию глава государства вручил простой уборщице? Об этом расскажет «Рамблер».

Однажды приехав в Кремль Иосиф Виссарионович в очередной раз столкнулся с пожилой уборщицей, которая изо дня вытирала пыль и мыла полы. Генсек обратил внимание на то, как усердно 60-летняя женщина выполняла свою работу, и это его крайне впечатлило. Тогда политику и пришла идея вознаградить пенсионерку, вручив ей Сталинскую премию второй степени. Примечательно, что на тот момент она составляла 50 тысяч рублей (для сравнения: полковник армии тех времен получал ежемесячную зарплату в сумме двух тысяч рублей).

К слову, полученная уборщицей премия не была официально оформлена. Женщине просто вручили конверт с деньгами. Но Сталину хотелось не только наградить пенсионерку, но и узнать, куда она потратит такую баснословную сумму. Кто знает, возможно, политик хотел проверить, не умирит ли рабочий пыл простого человека свалившееся на голову богатство.

К удивлению Иосифа Виссарионовича, на следующий день пожилая уборщица, сославшись на болезнь, не вышла на работу. Однако спустя еще сутки она все-таки вернулась к своим рабочим обязанностям. Но служба безопасности осведомила Сталина о том, что пенсионерка вернулась без премии — на ее книжке денег не было.

Как выяснилось, все полученные средства женщина увезла в родной поселок, расположенный в Подмосковье. Там она отдала их в местную библиотеку, чтобы расширить и обустроить дополнительные читальные залы для детей. Оказалось, что пожилая уборщица, родившаяся еще при царе в XIX веке, не умела читать и, будучи молодой, всегда хотела научиться, но сделать ей этого так и не удалось. Таким образом 60-летняя женщина подарила возможность, которой в свое время не было у нее, новому поколению.