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Иностранцы испугались ролика блогерши о России 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Блогерша под ником licicicinda опубликовала в TikTok видео о России, которое напугало иностранцев. В комментариях люди уточняют у девушки, так ли плохо жить в России, как она показывает.
Девушка сняла две части видео. В первой она показывает "Уродливые балконы с уродливыми пластиковыми окнами", портреты президента в каждом кабинете в каждой школе, нелегитимные выборы, легализованное домашнее насилие и отсутствие системы разделения мусора.
Подписчики девушки попросили снять ее вторую часть о жизни в России. В ней она рассказала о том, что каждый год в России отключают горячую воду на две недели. Она не обошла вниманием холодец, который, по ее мнению, обожают все люди, но молодежь "боится даже на него смотреть". По мнению блогерши, в каждой семье есть хрустальный сервиз, который весь год собирает пыль, а достают его только на Новый год. Девушка отметила, что в январе люди купаются в проруби, а посреди Красной площади лежит труп. Она высказалась и об отношении к людям с нетрадиционной ориентацией.

"Нормализована гомофобия, и люди уверены, что можно стать геем даже, если посидишь рядом с ним"

Видео девушки напугало иностранцев. Больше всего их поразила гомофобия, домашнее насилие и труп на Красной площади. Кроме того, они попросили не сравнивать США с Россией.

"Люди жалуются на жизнь в США и не видят, как живут другие", "Я всегда хотела переехать в Россию, но теперь нет, спасибо", "Я правда беспокоюсь о людях с нетрадиционной ориентацией, все действительно так плохо?", "Как вы выживаете в России?", "Боже, это совсем не смешно"

Комментарии 692
Истории , Видео
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