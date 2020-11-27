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Фольксштурм 2: почему эти ополченцы Гитлера воевали без оружия 

Русская семерка 3 часа назад
Почему ополченцы Гитлера воевали без оружия
Фото: Русская семерка
Ополчение в помощь регулярным войскам использовалось веками. Например, в России — как минимум с Отечественной войны 1812 года. Не стала исключением и Великая отечественная война. Разве что ополченцев привлекали к боевым действиям как СССР, так и гитлеровская Германия

Интеллигенция, в ружьё

Первые народные ополченцы в СССР появились уже осенью 1941 года. Правда, их направили не на фронт, строить оборонительные сооружения. Ситуация изменилась в связи с обороной Москвы, в которой участвовали полки и дивизии народного ополчения. Военный совет Московского военного округа 2 июля 1941 года принял «Постановление о добровольной мобилизации жителей Москвы и области в народное ополчение». Ожидалось, что в ополчение запишется около 200 тысяч человек, реально их было в два раза больше. Вступать в ополчение могли мужчины 17 — 55 лет (на Украине с 16 до 60 лет).
Подразделения ополченцев формировали только из добровольцев, никакого призыва или насильственной мобилизации не было. Ополчение создавали как из рабочих, так и представителей интеллигенции. Например, были «писательские роты» и «финансовая дивизия». Примерно треть ополченцев не умели обращаться с оружием и проходили обучение в боевой обстановке. Есть миф про то, что одна винтовка приходилась на двоих — троих. Это не так. Другое дело, что ополченцев вооружали тем, что нашли на складах. Часто это было трофейное оружие — японское, стран Антанты, финское. Оно было устаревшим, часто — неисправным. К нему не хватало патронов. Но с лопатами и палками никто ополченцев на фронт не отправлял. Разве что формирование могло идти без оружия, в таком виде ополченцы прибывали в зону боевых действий, где уже получали стрелковое оружие, включая пулемёты и миномёты. Это подтверждается документами Центрального архива Министерства обороны РФ. В музее обороны Москвы приоритетной работой считают сбор образцов стрелкового оружия ополчения, говорит Соболева, главный хранитель фондов Государственного музея обороны Москвы.
Пик использования ополчения пришёлся на 1941 — 1942 годы, но ополченцы дошли до столицы Германии. Отличились ополченцы в обороне Ленинграда и Сталинграда. Ополченцы снабжались униформой РККА.

Гитлер зовёт

Фольксштурм появился иначе. В октябре 1944 года Гитлер объявил тотальную мобилизацию граждан 16 — 60 лет. Фольксштурмистами становились и представительницы прекрасного пола. Выбор стоял простой: фольксштурм или смертная казнь. Идеологическую базу подвёл Геббельс, который, кстати, считал, что эффективно воевать смогут и 12-летние. И в фольксштурм брали подростков обоего пола 12 — 14 лет. Для гитлерюгенда и членов НСДАП участие в фольксштурме было обязательным. Начальником штаба фольксштурма стал Готтлоб Бергер — руководитель Главного управления СС. Организационные и политические функции контролировал Мартин Борман, глава партийной канцелярии. По фильмам может сложиться впечатление, что фольксштурм был поголовно вооружён фаустпатронами. Это не так. Фаустников в его рядах было не больше, чем в вермахте. Для фольксштурмистов полагалась 48-часовая военная подготовка после работы или учёбы, по 2 часа в день. Отряды фольксштурма официально делились на вооружённые и безоружные — фольксштурм 1 и фольксштурм 2. «Вторые» фольксштурмисты находились в боевых порядках, ожидая, когда можно будет подобрать оружие погибших товарищей.
В отличие от советского народного ополчения, встроенного в боевые порядки регулярной армии и воевавшего во взаимодействии с другими родами войск, фольксштурм преимущественно использовали без прикрытия, бросая против Красной армии в тщетной надежде сдержать её наступательный порыв.
У фольксштурма было особое стрелковое оружие: винтовка Volkssturmgewehr VG.2. Это было максимально простое, дешёвое оружие с небольшим сроком годности, так как фольксштурм рассматривали, фактически, как смертников и жизнь их была ещё короче, чем срок службы винтовки. Фольксштурм был одет, преимущественно, в гражданское, с повязкой, на которой написано: «Deutscher Volkssturm Wehrmacht». Было возможно носить военную униформу старого образца и даже времён Первой мировой. Формирования НСДАП носили собственную униформу.
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