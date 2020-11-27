Как люди добывали еду во время чумы 

Борьба с пандемией оказалась крайне сложной для людей по всему миру в 2020 году. Что уж говорить о том, как люди справлялись с эпидемией в 1666-м, когда не существовало вакцин, доставки еды и других вещей, существенно облегчающих жизнь.

Подробнее о том, как люди добывали еду в 1666 году, когда Англию охватила бубонная чума, — в материале "Рамблера".

Болезнь долгое время ходила по стране и наконец добралась до поселения Иэм в графстве Дербишир. Первым от чумы скончался ученик портного Джордж Викарс. В посылке, которую получил англичанин, была ткань, а в ней крысиные блохи — переносчики чумы. Постепенно болезнь перешла и в соседние дома. О том, что такое "карантин" никто в 17 веке не знал. А потому, пытаясь хоть как-то спастись, люди просто собирали пожитки и бежали, куда глаза глядят. Однако местным активистам удалось убедить граждан не покидать Иэм, пока не стихнет эпидемия.

Провизия в поселении стремительно заканчивалась, и тогда англичане придумали, как получать еду с минимальным риском. Яства в деревню привозили из Чатсуорта. На юге Иэма разместили несколько больших валунов — пограничных знаков, заходить за которые было запрещено. На валунах посыльные оставляли еду. Чтобы не передавать деньги из рук в руки, иэмцы оставляли монеты в углублениях на камне. Предварительно монеты вымачивали в уксусе, — считалось, что уксус является отличным антисептиком.

В течение нескольких месяцев продукты доставляли к валунам. Система работала. Однако большинству жителей Иэма спастись от чумы не удалось: из 350 граждан выжили только 80. Но благодаря мерам предосторожности и ценой собственных жизней иэмцам удалось остановить распространение чумы на соседние деревни и города.