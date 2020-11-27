Почему нельзя брать бананы на борт корабля

У моряков издавна существовало множество примет и суеверий: разбивать о борт бутылку шампанского перед плаванием, не брать в команду (а лучше и на борт) женщин… Эти «странности» известны многим. Но есть и более неожиданные приметы, о которых мало кому известно. Например, знаете ли вы, чем моряками не угодили обыкновенные бананы? Читайте в материале «Рамблера».

Оказывается, с давних пор моряки верили в то, что бананы на борту корабля приносят несчастья. Версий происхождения этой приметы есть несколько. Согласно одной, бананы запретили проносить на борт кораблей из-за ядовитых пауков, которые часто прятались в связках плодов, а потом кусали членов команды.

У другого объяснения происхождения этого суеверия простой бытовой подтекст: бананы быстро созревают и выделяют этилен. Хранящиеся рядом с плодами продукты быстро портились, а значит, команда корабля рисковала остаться без провизии, что в открытом море, согласитесь, невесело.

Наконец, согласно третьей версии, связки бананов обычно видели плавающими в тех местах, где произошли кораблекрушения. Таким образом воображение моряков связало плоды с морскими катастрофами.

Разумеется, сейчас не все моряки суеверны и не все придерживаются правила не проносить бананы на борт. Но некотороые команды все же стараются не искушать судьбу и помнить о традициях.