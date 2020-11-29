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Почему вам повезло, если вы амбидекстр 

Мира Маркина 1 час назад
Почти с самого детства мы знаем о существовании правшей и левшей и о том, что последних значительно меньше, чем первых. Но немногие догадываются о том, кто такие амбидекстры. Подробнее об этих людях — в материале "Рамблера".
Амбидекстр (от лат. ambi — «оба» и лат. dexter — «правый») — это человек, который одинаково хорошо владеет и правой, и левой рукой. То есть, он в одинаковой степени пользуется обоими.
Одним из известнейших представителей амбидекстров является Леонардо Да Винчи: как известно, художник писал картины левой рукой, но, обращаясь к написанию заметок или записок, он использовал правую. Кроме того, творец обладал удивительной способностью к зеркальному письму — справа налево.
Многие люди убеждены, что амбидекстрия очень помогает в жизни, а потому они стремятся научиться ей. Однако ученые предупреждают: специально становится амбидекстром — плохая идея, поскольку это может крайне негативно отразиться на нервной системе в любом возрасте.
При этом существует как люди, родившиеся амбидекстрами, так и те, кто приобрел этот навык в течение жизни. Во втором случае, как правило, амбидекстрами становятся левши, которых решили переучить в правшей.
Лишь 1% от общей численности населения рождается со способностью одинаково эффективно использовать обе руки.
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Истории , Видео , Леонардо да Винчи
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