Почему вам повезло, если вы амбидекстр 

Почти с самого детства мы знаем о существовании правшей и левшей и о том, что последних значительно меньше, чем первых. Но немногие догадываются о том, кто такие амбидекстры. Подробнее об этих людях — в материале "Рамблера".

Амбидекстр (от лат. ambi — «оба» и лат. dexter — «правый») — это человек, который одинаково хорошо владеет и правой, и левой рукой. То есть, он в одинаковой степени пользуется обоими.

Одним из известнейших представителей амбидекстров является Леонардо Да Винчи : как известно, художник писал картины левой рукой, но, обращаясь к написанию заметок или записок, он использовал правую. Кроме того, творец обладал удивительной способностью к зеркальному письму — справа налево.

Многие люди убеждены, что амбидекстрия очень помогает в жизни, а потому они стремятся научиться ей. Однако ученые предупреждают: специально становится амбидекстром — плохая идея, поскольку это может крайне негативно отразиться на нервной системе в любом возрасте.

При этом существует как люди, родившиеся амбидекстрами, так и те, кто приобрел этот навык в течение жизни. Во втором случае, как правило, амбидекстрами становятся левши, которых решили переучить в правшей.

Лишь 1% от общей численности населения рождается со способностью одинаково эффективно использовать обе руки.