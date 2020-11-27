Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶

Названы животные-миллионеры, зарабатывающие больше людей 

Passion.ru 4 часа назад
Названы животные, зарабатывающие больше людей
Фото: @venustwofacecat
Домашние питомцы настолько умиляют людей, что мгновенно становятся популярными в Сети, пишет Daily Star.
Новое исследование VioVet показало, какие огромные суммы денег четвероногие друзья приносят своим хозяевам. Как считают эксперты, пушистые модели зарабатывают благодаря партнерским соглашениям с крупными брендами.
Согласно исследованию, публикации всего одного снимка в неделю было бы достаточно, чтобы самое высокооплачиваемое животное, померанский шпиц по кличке JiffPom, за свою жизнь заработал 17 миллионов фунтов стерлингов (около 1714431300 рублей). Питомец имеет 10,7 миллиона подписчиков. У JiffPom — лучшая отдача от инвестиций в собак в Instagram — колоссальные 66454%. Эта собака может получать до 26 тысяч фунтов стерлингов (около 2622000 рублей) за одобренный пост.
@jiffpom
При этом самая высокая общая рентабельность принадлежит лисе. Juniperfoxx имеет невероятную окупаемость в 183869%. Результаты исследования показывают, что стаффордширский бультерьер — самая непопулярная в Сети порода собак, которая приносит владельцам меньше всего денег. Кошки имеют рентабельность инвестиций более 1000%, самый высокий показатель у американской короткошерстной — 14549%.
@juniperfoxx
Собака Doug The Pug занимает одно из лидирующих мест в списке с четырьмя миллионами подписчиков, которые приносят девять тысяч фунтов стерлингов (около 907640 рублей) за одну фотографию в Instagram.
@itsdougthepug
Очаровательный золотистый ретривер Такер из Мичигана, США, может заработать своей «мамочке» Кортни Будзин 6 706,53 фунтов стерлингов (около 605093 рублей) с каждого спонсируемого поста. Названная в честь ее поразительного наполовину черного, наполовину рыжего лица, Венера, двуликая кошка, возглавляет чарты VioVet среди самых высокооплачиваемых кошек в Instagram.
Видео дня. Воры-неудачники, попавшие на видео
Passion.ru: последние новости
Кот-манипулятор из мультфильма «Шрек» стал звездой в Сети Кот-манипулятор из мультфильма «Шрек» стал звездой в Сети Заботливый отец обогатился на десятки миллионов рублей благодаря дождю Заботливый отец обогатился на десятки миллионов рублей благодаря дождю Дженнифер Лопес с декольте и разрезом, Дуа Липа в мини и другие на American Music Awards 2020 Дженнифер Лопес с декольте и разрезом, Дуа Липа в мини и другие на American Music Awards 2020
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Воришки-неудачники, попавшие на видео
10:19
Воришки-неудачники, попавшие на видео
Люди
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
02:22
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
Безумный мир
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Находки, которые ввели в ступор археологов
10:52
Находки, которые ввели в ступор археологов
Вещи
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
20:04
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
Люди Истории
Самые опасные животные мира
08:04
Самые опасные животные мира
Безумный мир
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
02:00
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
Безумный мир
Почему российские казаки носят мохнатые шапки
03:02
Почему российские казаки носят мохнатые шапки
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение