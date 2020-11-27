Названы животные, зарабатывающие больше людей

Домашние питомцы настолько умиляют людей, что мгновенно становятся популярными в Сети, пишет Daily Star.

Новое исследование VioVet показало, какие огромные суммы денег четвероногие друзья приносят своим хозяевам. Как считают эксперты, пушистые модели зарабатывают благодаря партнерским соглашениям с крупными брендами.

Согласно исследованию, публикации всего одного снимка в неделю было бы достаточно, чтобы самое высокооплачиваемое животное, померанский шпиц по кличке JiffPom, за свою жизнь заработал 17 миллионов фунтов стерлингов (около 1714431300 рублей). Питомец имеет 10,7 миллиона подписчиков. У JiffPom — лучшая отдача от инвестиций в собак в Instagram — колоссальные 66454%. Эта собака может получать до 26 тысяч фунтов стерлингов (около 2622000 рублей) за одобренный пост.

@jiffpom

При этом самая высокая общая рентабельность принадлежит лисе. Juniperfoxx имеет невероятную окупаемость в 183869%. Результаты исследования показывают, что стаффордширский бультерьер — самая непопулярная в Сети порода собак, которая приносит владельцам меньше всего денег. Кошки имеют рентабельность инвестиций более 1000%, самый высокий показатель у американской короткошерстной — 14549%.

@juniperfoxx

Собака Doug The Pug занимает одно из лидирующих мест в списке с четырьмя миллионами подписчиков, которые приносят девять тысяч фунтов стерлингов (около 907640 рублей) за одну фотографию в Instagram.

@itsdougthepug

Очаровательный золотистый ретривер Такер из Мичигана, США, может заработать своей «мамочке» Кортни Будзин 6 706,53 фунтов стерлингов (около 605093 рублей) с каждого спонсируемого поста. Названная в честь ее поразительного наполовину черного, наполовину рыжего лица, Венера, двуликая кошка, возглавляет чарты VioVet среди самых высокооплачиваемых кошек в Instagram.