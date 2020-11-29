Какие вещи русские переняли у чукчей 

Быт и культура коренных народов Крайнего Севера разительным образом отличается от жизненного уклада русских. Суровый климат, удалённость от цивилизации и приверженность традиционному образу ведения хозяйства, наложили отпечаток на северянах, которые сумев подстроить свою жизнедеятельность под природные капризы, научили некоторым ухищрениям и русских.

Ледяные цитадели

Воинственные чукчи, долго сопротивлявшиеся имперскому покорению, показали людям с большой земли как можно обороняться при помощи строительства из подручных средств ледяных крепостей.

Основным материалом для цитаделей служили легковесные сани-нарты, которые складывались по кругу, связывались ремнями, накрывались моржовыми шкурами и обливались водой, которая моментально замерзая, покрывала сооружение ледяной коркой. Обычно такие форты воздвигались на природных возвышениях, к которым вели покатистые скользкие горки, не позволявшие неприятелям достигнуть укрепления.

Солнцезащитные очки

Ослепительно белые безбрежные снежные просторы Крайнего Севера и жгучее солнце способствовали тому, чтобы чукчи и соседствующие с ними эскимосы, придумали оберегать свои глаза прообразом современных солнцезащитных очков.

Очень скоро подобные средства защиты появились в обмундировании русских покорителей дальневосточных территорий, которые внимательно присматривались к опыту местных племён в вопросах выживания в арктических условиях.

Для изготовления северных очков чукчи использовали дубленую шкуру оленя, в которой проделывались узенькие горизонтальные щелочки, дозировавшие попадание света на глаза. Кроме этого в ходу были смастерённые по тому же принципу деревянные очки, внутреннюю поверхность и глазные прорези которых окрашивали в поглощающий свет тёмно-серый или чёрный цвет. Очки создавались индивидуально под каждого человека и хранились в специальной резной шкатулке, подчеркивавшей большую ценность этого предмета для выживания.

Эскимосы в могилу с умершим сородичем обязательно клали солнцезащитные очки, которые они называли «иггаак» и делали из китового уса и кожи, а также из костяных пластин и сухожилий животных. Именно такие изделия были обнаружены археологами в чукотских посёлках Пайпельгак и Эквен.

Кстати, якуты тоже имели в своём арсенале этот предмет галантереи, только в отличие от чукчо-эскимосского варианта отверстия для глаз в них имели крестообразную форму, а вся поверхность была покрыта искусной резьбой. В наши дни именно такие «Северные очки» стали главным символом и призом проходящего в Якутии кинофестиваля «Белый ягель».

Унты

Русские переняли у народов Крайнего Севера их традиционную обувь с войлочной подошвой и двухсторонним мехом, которая на эвенкском наречие называется унты, что означает «сапог», а на нанайском — «торбаза». Сочетавшие в себе тепло и удобство они шились из камуса — кожи снятой с нижней части конечностей оленя. Позволявшие человеку совершать длительные переходы и заниматься привычными делами на морозе в -50°C, унты изготовлялись вручную, а потому каждая пара была уникальна. Помимо прикрывающих всю ногу высоких зимних унт, существовал летний усечённый по щиколотку вариант этой обуви, для пошива которых применялась кожа или замша из оленьей шкуры — ровдуга.

Собачьи упряжки

Познакомившись с представителями Крайнего Севера русские, позаимствовали у них способы передвижения на собачьих упряжках, которые впоследствии применялись для полярных исследований.

Российские путешественники взяли за основу методику и снаряжения, применяемые ненцами, причем они настолько доверяли жителям суровых краёв, что даже не пытались корректировать что-либо в их технике.

Запрягая в лёгкие, но длинные берёзовые нарты выносливых ненецких ездовых собак иными словами самоедов, члены экспедиций знали, что их каравану не удастся развить большую скорость, зато за сутки они могли преодолевать дистанцию в 80 км. Без проблем проходившая по ледяным торосам и глубокому снегу, ненецкая упряжь из 13 собак могла перевозить около 500 кг груза, и это без учёта веса, сидевшего в санях погонщика. Из-за особенностей упряжи, при которой поводья стягивалась между задними лапами животных, в когорту ездовых попадали лишь кастрированные собаки. Для улучшения скольжения в зимнее время года полозья периодически покрывали трехмиллиметровым слоем льда, а в летний период использовали облегчённые и укороченные нарты, собранные из лиственницы.

Байдары

Помимо освоения Арктики на собачьих упряжках, русские первопроходцы, в числе которых Фёдор Литке, пытались изучить её с моря, для чего научились у приморских чукчей управлять лёгкими и крайне устойчивыми на воде байдарами — «аньяпик».

Вмещавшее на своём борту до 30 человек данное плавательное средство состояло из стянутого ремнями берёзового или хвойного каркаса, обтянутого моржовой или тюленьей шкурой. Снабжённая косым замшевым парусом и вёслами, байдара применялась чукчами для промыслов, а также в военных целях, а потому в зависимости от предназначения имела разные размеры и грузоподъёмность. Русские путешественники и промышленники предпочитали плавать на средних байдарах, перевозивших до 15 человек экипажа.