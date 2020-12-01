Цейлонский слон Кааван из пакистанского зоопарка, прозванный «самым одиноким слоном в мире», впервые за восемь лет пообщался с сородичем. На видео встречи обратило внимание издание Daily Mail.

В понедельник, 30 ноября, животное прибыло в Камбоджу, а уже на следующий день познакомилось с местным слоном. На кадрах видно, как они приветствуют друг друга, соединяясь хоботами через забор. Оператор также снял, как слон гуляет по просторному загону, играет с покрышкой и посыпает себя грязью, чтобы защититься от укусов насекомых.

Кааван появился на свет на Шри-Ланке, однако в 1985 году власти страны подарили его Пакистану, чтобы укрепить отношения между странами. Спустя пять лет к нему подселили самку по кличке Сахели. В 2012 году она умерла, и Кааван снова остался один и очень затосковал . Он мог часами качать головой от скуки и одиночества.

Зоозащитники не раз обращали внимание на плохие условия, в которых он жил: слона держали в слишком тесной клетке, не давали ему общаться с сородичами и каждый день заставляли выступать перед посетителями. Только спустя пять лет им удалось договориться о переезде Каавана в камбоджийский заповедник для слонов. Успеху кампании во многом способствовало участие в переговорах певицы Шер.

В мае 2020 года суд постановил, что слона должны забрать из зоопарка. Операцию по его транспортировке готовили полгода. Сотрудники заповедника планируют некоторые время держать Каавана в просторном вольере, а затем выпустить на охраняемую территорию заповедника. Они надеются, что слон найдет себе новую самку и, возможно, заведет потомство.