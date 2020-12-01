Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶

Самый одинокий слон в мире впервые за восемь лет пообщался с сородичем 

Lenta.ru и ещё 4 56 минут назад
Цейлонский слон Кааван из пакистанского зоопарка, прозванный «самым одиноким слоном в мире», впервые за восемь лет пообщался с сородичем. На видео встречи обратило внимание издание Daily Mail.
В понедельник, 30 ноября, животное прибыло в Камбоджу, а уже на следующий день познакомилось с местным слоном. На кадрах видно, как они приветствуют друг друга, соединяясь хоботами через забор. Оператор также снял, как слон гуляет по просторному загону, играет с покрышкой и посыпает себя грязью, чтобы защититься от укусов насекомых.
Кааван появился на свет на Шри-Ланке, однако в 1985 году власти страны подарили его Пакистану, чтобы укрепить отношения между странами. Спустя пять лет к нему подселили самку по кличке Сахели. В 2012 году она умерла, и Кааван снова остался один и очень затосковал. Он мог часами качать головой от скуки и одиночества.
Зоозащитники не раз обращали внимание на плохие условия, в которых он жил: слона держали в слишком тесной клетке, не давали ему общаться с сородичами и каждый день заставляли выступать перед посетителями. Только спустя пять лет им удалось договориться о переезде Каавана в камбоджийский заповедник для слонов. Успеху кампании во многом способствовало участие в переговорах певицы Шер.
В мае 2020 года суд постановил, что слона должны забрать из зоопарка. Операцию по его транспортировке готовили полгода. Сотрудники заповедника планируют некоторые время держать Каавана в просторном вольере, а затем выпустить на охраняемую территорию заповедника. Они надеются, что слон найдет себе новую самку и, возможно, заведет потомство.
Последние новости
СК опроверг информацию о проверке слов Навального на экстремизм СК опроверг информацию о проверке слов Навального на экстремизм Пойман самый разыскиваемый маньяк России Пойман самый разыскиваемый маньяк России Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова умерла в 98 лет Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова умерла в 98 лет
Комментарии
Истории , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
08:06
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
Безумный мир
Воришки-неудачники, попавшие на видео
10:19
Воришки-неудачники, попавшие на видео
Люди
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
02:22
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
Безумный мир
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Находки, которые ввели в ступор археологов
10:52
Находки, которые ввели в ступор археологов
Вещи
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
20:04
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
Люди Истории
Самые опасные животные мира
08:04
Самые опасные животные мира
Безумный мир
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
02:00
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение