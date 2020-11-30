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Что случится, если воду и сушу на Земле поменять местами 

Александра Нечаева 5 часов назад
Что будет, если воду и сушу Земли поменять местами
Фото: Depositphotos
Все знают, что бОльшая часть нашей планеты занята Мировым океаном, доля суши составляет всего 29%. Многие в шутку задают вопрос, почему же планета названа Земля, а не Вода? А когда-нибудь вам приходило в голову, что могло бы произойти, если бы земля и вода на нашей планете вдруг поменялись местами? О том, что могло бы измениться в этом случае, кроме внешнего вида Земли, читайте в материале «Рамблера».

Цивилизация развивалась бы иначе

Вода один из главных источников жизни, без нее людям просто не выжить. Это очень ценный ресурс, которого стало бы в разы меньше, если бы суша и океан вдруг поменялись местами. Дефицит воды легко мог бы привести к масштабной войне, в которой выжили бы лишь самые сильнейшие. Эти люди, завладевшие водой, были бы настоящими хозяевами мира.

Потепление и засуха

Вода, испаряющаяся из рек, морей, озер и океанов, помогает регулировать на нашей планете температуру. Комфортная температура при сокращении объема воды на Земле могла бы довольно сильно повыситься, что спровоцировало бы значительное потепление климата и привело бы к засухе.

Кислорода стало бы меньше

Помимо дефицита воды уменьшилось бы и количество кислорода в атмосфере. Дело в том, что большую часть необходимого для жизни газа обеспечивают в том числе морские растения. Если бы воды на планете стало меньше, количество этих растений тоже уменьшилось бы, приведя к дефициту кислорода. Концентрация углекислого газа же, напротив, увеличилась бы.
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