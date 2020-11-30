Ученые практически ежедневно совершают те или иные открытия. Наука не стоит на месте и идет вперед семимильными шагами, совершаются все новые и новые открытия, люди раскрыли многие земные секреты и загадки. Множество сложных явлений, которым не могли найти объяснения ученые еще несколько веков, а иногда и десятилетий назад, сейчас изучено вдоль и поперек.

Но несмотря на все научные достижения, на нашей планете есть еще немало явлений, которые ученые до сих пор не способны объяснить до конца. Разумеется, специалисты продолжают изучать феномены и явления, пока не поддающиеся объяснению, существует множество теорий и предположений на их счет, но полностью объснить их пока никому не удалось. Птицы, которые поют крыльями, сбивающиеся в группы киты, странные звуки, которые слышат люди в разных уголках планеты…

Смотрите видео и узнавайте, каким тайнам ученые до сих пор не смогли найти объяснения.