Объяснено загадочное исчезновение металлического монолита из пустыни американского штата Юта. Фотограф из Колорадо Росс Бернардс рассказал, что видел четверых мужчин, которые демонтировали и увезли объект, передает телеканал Fox13.

В пятницу вечером, 27 ноября, Бернардс приехал с друзьями в Юту, чтобы снять монумент с помощью дрона. По его словам, к монолиту подошли четверо мужчин, двое из них начали толкать предмет ногами.

Фотограф утверждает, что монолит упал и издал громкий звук. После этого один из незнакомцев сказал: «Вот почему нельзя оставлять мусор в пустыне». Потом четверо мужчин разобрали монолит на куски, после чего погрузили в машину и уехали.