Как ученые разыграли пандемию, предсказав 2020-й год

18 октября 2019 года Университет Джона Хопкинса совместно с Фондом Билла и Мелинды Гейтс и Всемирным экономическим форумом провел "пандемические учения", больше известные как "Событие 201".

Поначалу эксперимент обсуждался в сугубо научных кругах. Однако с началом пандемии коронавируса об Event 201 стали говорить все больше. Почему? Разбирался "Рамблер".

Старший научный сотрудник Центра безопасности в области здравоохранения при университете Хопкинса, ученый Эрик Тонер смоделировал 3,5-часовую настольную ситуацию с четким сценарием. В центре исследования — процесс распространения нового зоонотического коронавируса, который сначала передается от летучих мышей к свиньям, а затем — к человеку. Среди людей недуг распространяется воздушно-капельным путем, при рукопожатиях и других тактильных контактах, что в одночасье приводит к пандемии. С континента на континент вирус попадает при помощи туристов.

Одна из неприятных особенностей смоделированного вируса, — вакцины против него нет. Кроме того, чаще всего он поражает людей с ослабленным иммунитетом. За 18 месяцев жертвами вируса станут 65 миллионов человек по всему миру. Пандемия продолжит бушевать до тех пор, пока не появится эффективная вакцина или пока не заразятся 80-90% населения Земли. Вследствие катастрофы мировая экономика рухнет на 11%.

После того, как история о "Событии 201" получила широкий резонанс, ученые Университета Джона Хопкинса поспешили заявить, что они не прогнозируют такое же количество жертв в период пандемии COVID-19, как в Event 201. Однако вместе с тем эксперты признаются, что модель распространения инфекции очень напоминает то, что происходит в мире в данный момент:

"Для сценария учений мы смоделировали придуманную пандемию коронавируса и заявили, что это не предсказание. Учения были предназначены для того, чтобы осветить те вызовы, которые встанут перед нами в случае серьезной пандемии. Сейчас мы не предсказываем, что вспышка nCoV-2019 убьет 65 млн человек. Хотя наши учения включали в себя новый коронавирус, мы не имели в виду вирус, похожий на nCoV-2019",

— сообщается в заявлении Центра по безопасности здоровья Университета Джона Хопкинса.

В интервью Fox Билл Гейтс , фонд которого оказался причастным к "пандемическим учениям", спрогнозировал окончание пандемии в 2022 году. При этом основатель Microsoft отметил, что в США ситуация стабилизируется на год раньше.

Кроме того, по словам миллиардера, при удачном раскладе следующая пандемия начнется лишь через 20 лет. Вместе с тем Гейтс не исключил и того, что с очередной эпидемией человечеству придется столкнуться уже через три года.