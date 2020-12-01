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Громадный аллигатор на болоте в американском городе Лизберг украл утку. Об этом сообщает Fox News.

Охотники Кевин Стайп и Кэсс Куи опубликовали в Facebook видео, снятое во время утиной охоты. Американцы охотились на уток на болоте.

Они заметили, как к одной из убитых ими птиц приближается четырехметровый аллигатор. Рептилия подплыла к тушке и съела ее. Охотники наблюдали за происходящим с безопасного расстояния.

«Хорошо, если ты наелся — убирайся отсюда», — сказал за кадром один из мужчин.

Стайп сообщил, что они не успели вытащить свою добычу из воды, прежде чем на нее напала рептилия.