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Четырехметровый аллигатор украл убитую охотниками утку и попал на видео 

Даня Виттиг 2 часа назад
Громадный аллигатор на болоте в американском городе Лизберг украл утку. Об этом сообщает Fox News.
Охотники Кевин Стайп и Кэсс Куи опубликовали в Facebook видео, снятое во время утиной охоты. Американцы охотились на уток на болоте.
Они заметили, как к одной из убитых ими птиц приближается четырехметровый аллигатор. Рептилия подплыла к тушке и съела ее. Охотники наблюдали за происходящим с безопасного расстояния.

«Хорошо, если ты наелся — убирайся отсюда», — сказал за кадром один из мужчин.

Стайп сообщил, что они не успели вытащить свою добычу из воды, прежде чем на нее напала рептилия.

«Динозавры возвращаются», — отметил в комментариях один из пользователей.

Ранее "Рамблер" сообщал, что рыбак поймал огромного сома и побил рекорд.
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