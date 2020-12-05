Как распознать мошенника: 3 совета для доверчивых

Коварные схемы мошенников последние несколько лет раскрывают с завидным постоянством. Однако многие люди до сих пор ведутся даже на самые примитивные уловки злоумышленников. Как вывести мошенника на чистую воду, если вы привыкли доверять людям? Разбирался "Рамблер".

Ставка на эмоции

Как правило, мошенники игнорируют логические доводы, стараясь надавить на чувства. Они красноречиво рассказывают потенциальным жертвам о том, какая роскошная жизнь их ждет после нескольких вложений. Вместе с тем они не забывают обращаться и к безрадостным эмоциям, напоминая человеку о том, как его не устраивает нынешняя жизнь.

Только наличные

Любой банковский перевод можно вычислить. Вот почему мошенники совершают все расчеты исключительно с рук на руки наличными средствами. Таким образом они надеются замести следы.

Нереалистичные доходы

Злоумышленники предлагают вам зарабатывать 100 тысяч в неделю, при этом работая по пять часов в день? Или же они говорят о том, что, если вы сегодня вложитесь в бизнес, спустя месяц ваш доход вырастет в 5 раз? Не позволяйте жажде наживы взять верх, оценивайте обещания собеседника адекватно. Обратившись к голосу разума, вы поймете, что все заверения мошенника нужны лишь для того, чтобы вы отдали ему все деньги. Не наоборот.