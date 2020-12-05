Советские головоломки, от которых взорвется мозг

В СССР загадки и головоломки были крайне изобретательны. Проверьте, — удастся ли вам решить хоть одну из задач, с которыми несколько десятков лет назад справлялись советские дети? Головоломки и ответы на них — в материале "Рамблера".

Невесомая муха

Два стеклянных колпака уравновешены на точных весах. Под одним из колпаков находится муха. Если насекомое взлетит, останутся ли весы в равновесии?

Нелегкое путешествие

В одном старинном фэнтези-романе описано путешествие трех человек на Северный полюс. По заснеженной пустыне герои ехали на собаках, но почти у самого полюса начались ледяные поля. Они были настолько гладкие, что собаки скользили и падали. Тогда товарищи приняли решение оставить собак и ехать дальше на коньках. Каждый из них взял с собой мешок с необходимыми вещами, но спустя какое-то время коньки перестали скользить. Что им пришлось сделать, чтобы продолжить двигаться на коньках?

Таинственный прилив

С борта парохода спустили стальной трап. Четыре нижние ступеньки погружены в воду. Каждая ступенька толщиной пять сантиметров, расстояние между двумя ступеньками — 20 сантиметров. Вдруг начался прилив, поднимающийся со скоростью 40 сантиметров в час. Сколько ступенек окажется под водой через два часа?

Ответы:

1. При взлете мухи равновесие весов нарушится, поскольку, чтобы взлететь, муха должна оттолкнуться от воздуха и, таким образом, произвести давление.

2. Коньки скользят по льду из-за того, что под тяжестью тела под коньком тает лед, и образующаяся тонкая прослойка воды служит своего рода смазкой для коньков. Если коньки перестали скользить, значит, давления на них недостаточно. Следовательно, путешественники должны были увеличить тяжесть своих мешков.

3. Спустя два часа под водой будут те же четыре ступеньки, потому что лестница вместе с пароходом поднимается с приливом.