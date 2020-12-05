Куда на самом деле ведет «Метро-2» 

Существование Москве "Метро-2" считается одной из городских легенд. Данные от официальных лиц косвенно подтверждают существование секретной линии метро, но все это не получило продолжения. На основе неофициальной информации "Рамблер" рассказывает, куда на самом деле ведут ветки "Метро-2".

Соединение с обычным метро

По рассказам людей, которые пытались найти секретную ветку метро, на нее можно попасть со станции "Арбатская" на синей ветке. Те, кто интересуется этой темой, говорят, что точки соприкосновения обычного и секретного метро есть на каждой станции метрополитена, но возможно, их просто спутали с дверьми для бомбоубежищ. Не секрет, что метро строили и на случай бомбардировки, поэтому некоторые диггеры думают, что все запертые двери в метро ведут на секретную ветку.

Подземный "город"

По данным источников, от Арбатской линия "Метро-2" ведет в сторону МГУ . Сообщалось, что к юго-западу от главного здания университета, под пустырем расположен целый подземный город. Он вмещает 15 тысяч человек и его называют самым большим подземным бункером. На самом деле под землей расположен целый комплекс зданий Научно-исследовательской базы объединения "Наука" , поэтому в народе ему дали название подземный "город" в Раменках. Далее линия метро ведет в сторону Востряково и Внуково-2 . По предположениям, ее провели от Кремля до аэропорта, объединяя все стратегические здания и аэропорт для эвакуации чиновников.

Линия до дачи Сталина

По рассказам диггеров, существует еще одна линия, которая ведет из Кремля в сторону бывшей дачи Сталина, расположенной в Кунцево. Она соединяет стратегические места на Арбате, например, МИД , а также объекты вокруг Киевского вокзала. Далее ветка идет до Парка Победы и дачи вождя.

Тоннель к бункеру под стадионом Измайлово

Об этой линии известно немного. Сообщается, что под стадионом в районе Измайлово расположен большой подземный бункер. По словам архитектора Москвы А. Кузьмина, от Кремля до стадиона идет тоннель длиной 15 километров, по которому может проехать бронетехника.