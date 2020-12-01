Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶

Явления, опровергающие законы природы, попали на видео 

Стелла Шмель 3 часа назад
Некоторые природные явления настолько восхитительны, что заставляют усомниться в незыблемости принципов законов мироздания. В видео — подборка из десяти самых впечатляющих феноменов, которые удивляют настолько, что начинаешь верить, что на планете есть места, где жизнь живет по своим особенным правилам. А именно:
Ежегодная миграция красных крабов в Австралии, застывшие пузыри из метана, дождь из рыб, миграция бабочек, зеленое озеро Грюнер-Зе, загадочный остров Сейбл, трехцветные озера в кратере вулкана Келимуту, песчаные бури, движущиеся камни в Долине Смерти и вулкан с лавой синего цвета.
Ранее "Рамблер" писал про фотоиллюзии, которые ввели соцсети в ступор.
Истории , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
08:06
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
Безумный мир
Воришки-неудачники, попавшие на видео
10:19
Воришки-неудачники, попавшие на видео
Люди
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
02:22
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
Безумный мир
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Находки, которые ввели в ступор археологов
10:52
Находки, которые ввели в ступор археологов
Вещи
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
20:04
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
Люди Истории
Самые опасные животные мира
08:04
Самые опасные животные мира
Безумный мир
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
02:00
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение