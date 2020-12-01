Некоторые природные явления настолько восхитительны, что заставляют усомниться в незыблемости принципов законов мироздания. В видео — подборка из десяти самых впечатляющих феноменов, которые удивляют настолько, что начинаешь верить, что на планете есть места, где жизнь живет по своим особенным правилам. А именно:

Ежегодная миграция красных крабов в Австралии, застывшие пузыри из метана, дождь из рыб, миграция бабочек, зеленое озеро Грюнер-Зе, загадочный остров Сейбл, трехцветные озера в кратере вулкана Келимуту, песчаные бури, движущиеся камни в Долине Смерти и вулкан с лавой синего цвета.